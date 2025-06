La Nintendo Switch 2 connaît un lancement record, mais les premiers acheteurs remontent quelques pépins de jeunesse. Le plus courant ? Un indicateur de batterie qui semble complètement fantaisiste. Face aux signalements, Nintendo a réagi en publiant un guide pour corriger le tir, ainsi que d'autres avertissements importants à connaître pour bien prendre soin de sa nouvelle console.

Votre jauge de batterie vous ment ? La solution simple

Le problème est étrange : la jauge de la console indique 1% mais elle continue de fonctionner pendant des heures. Ce n'est pas la batterie qui est en cause, mais bien son affichage. La première solution proposée par Nintendo est étonnamment simple. Il suffit d'éteindre la console, puis de la redémarrer en maintenant les boutons de volume "+" et "-" enfoncés. Le simple fait d'accéder à ce menu "Recovery" peut suffire à recalibrer l'indicateur.

Si ça ne marche pas, la méthode longue et fastidieuse

Pour les cas les plus têtus, il existe une seconde méthode, bien plus contraignante. Elle consiste à recalibrer la batterie manuellement. La procédure telle que présentée par Nintendo est la suivante, et elle demande un peu plus de temps:

Assurez-vous que la console dispose de la dernière mise à jour système. Réglez les trois paramètres du mode de mise en veille automatique sur Jamais. Depuis le menu HOME, sélectionnez Paramètres de la console .

. Faites défiler les options à gauche et sélectionnez Mode veille .

. Réglez "Mise en veille automatique (en jouant sur l'écran de la console)", "Mise en veille automatique (connecté au téléviseur)" et "Mise en veille automatique (en lisant un contenu multimédia)" sur Jamais. Connectez l'adaptateur secteur directement à la console. Laissez la console charger jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 100 %, ou jusqu'à ce qu'elle soit en charge depuis au moins trois heures. Laissez la console branchée sur l'adaptateur secteur pendant une heure supplémentaire, sans y toucher. Une fois l'heure écoulée, débranchez l'adaptateur secteur de la console et laissez-la allumée sur le menu HOME pendant environ trois à quatre heures.

La batterie doit être déchargée autant que possible. Une fois que la batterie est presque vide, éteignez la console et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes. Répétez les étapes 3 à 6 plusieurs fois.

L'indicateur de charge de la batterie s'améliorera progressivement en répétant ce processus plusieurs fois.



Si la procédure ne permet pas de résoudre le problème, Nintendo indique que la console pourrait nécessiter une prise en charge en SAV.

Les autres avertissements à ne pas prendre à la légère

Le constructeur a aussi profité de l'occasion pour rappeler quelques règles de sécurité. La plus surprenante concerne l'écran : Ne l'enlevez pas, prévient la notice en parlant du film protecteur d'origine. Il sert de protection anti-éclats. Autre conseil : pensez à recharger la console au moins une fois tous les six mois pour préserver sa batterie. Enfin, un point plus grave a été signalé : si un gonflement apparaît au dos de l'appareil, il faut l'éteindre et contacter le SAV sans attendre.