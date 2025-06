C'était attendu pour cette année. Une première console de jeu portable estampillée Xbox est présentée par Microsoft.

Elle est le fruit d'une collaboration avec ASUS et se décline en ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X avec écran tactile LCD FHD (1080p) de 7 pouces, luminosité de 500 cd/m², ratio 16:9, taux de rafraîchissement de 120 Hz et compatibilité FreeSync Premium.

ROG Xbox Ally banche ou noire

La ROG Xbox Ally (blanche) est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM (LPDDR5X-6400), SSD M.2 2280 de 512 Go et batterie de 60 Wh (chargeur de 65 W). Elle intègre deux ports USB-C 3.2 avec support DisplayPort 2.1 et Power Delivery 3.0. Les poignées profilées sont inspirées des manettes Xbox sans fil.

La ROG Xbox Ally X (noire) est dotée du processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire (LPDDR5X-8000), SSD M.2 2280 de 1 To et batterie de 80 Wh. Un de ses ports USB-C est compatible avec Thunderbolt 4. Ce modèle haut de gamme inclut des gâchettes à retour d'impulsion.

Aux dimensions de 290,8 x 121,5 x 50,7 mm, les deux modèles de 670 g et 715 g sont avec lecteur microSD UHS-II et prise audio combo de 3,5 mm. Ils offrent une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4. Via le port USB4, la ROG Xbox Ally X peut également être connectée au dispositif XG Mobile d'Asus qui propose une carte graphique RTX 5090 pour des performances accrues.

Microsoft positionne la ROG Xbox Ally pour les joueurs occasionnels et passionnés, tandis que la console portable ROG Xbox Ally s'adresse aux joueurs les plus exigeants. Les consoles fonctionnent avec Windows 11 dans son édition Home et en intégrant une nouvelle interface Xbox plein écran.

Une interface Xbox Experience for Handled

Proposée au démarrage de la Xbox Ally, l'interface Xbox Experience for Handled est optimisée pour le jeu sur console portable. Elle évite le bureau Windows traditionnel - qui demeure à disposition si nécessaire - et les processus d'arrière-plan inutiles. Microsoft souligne davantage de ressources système dédiées au jeu, se traduisant par plus de mémoire, un framerate plus élevé et une meilleure immersion.

La nouvelle expérience rassemble une bibliothèque de jeux pour permettre aux joueurs d'accéder à leurs titres depuis Xbox, Game Pass, Battle.net, Steam, Epic Games Store et d'autres plateformes PC depuis une interface unique.

Il est en outre possible d'accéder à l'intégralité de la bibliothèque personnelle de jeux Xbox par le biais de Xbox Cloud Gaming (bêta) ou Remote Play. « Vous pouvez continuer à jouer, où que vous soyez. »

Un bouton Xbox sollicite la Game Bar en surimpression pour le réglage des paramètres. L'interface de la Game Bar - avec Gaming Copilot - peut être utilisée pour lancer ou quitter des jeux, ouvrir facilement des applications et discuter avec des amis. En intégrant Armoury Crate (ASUS), la Game Bar offre aussi un accès simplifié aux commandes avancées de l'appareil et des entrées.

Un prix encore inconnu

À noter que l'interface Xbox plein écran devrait ultérieurement concerner les consoles ROG Ally et ROG Ally X déjà commercialisées dans le cadre d'une mise à jour. Pour les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, leur lancement est attendu au cours des prochaines fêtes de fin d'année. La France figure dans les listes des pays* pour ce lancement.

Du côté du prix, Microsoft garde encore le secret. Il sera communiqué « dans les mois à venir », ainsi que des informations supplémentaires, notamment sur les accessoires compatibles.

À titre indicatif, la console Rog Ally X (AMD Ryzen AI Z2 Extreme) est actuellement commercialisée à près de 900 €.

* Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie.