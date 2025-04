Le phénomène du Joy-Con drift, ces mouvements fantômes enregistrés par les sticks analogiques des manettes même sans y toucher, a été un véritable caillou dans la chaussure de Nintendo pour la génération Switch actuelle. Malgré des actions en justice et des programmes de réparation, le problème n'a jamais été totalement éradiqué. Logiquement, les futurs acheteurs de la Switch 2 se demandent si l'histoire va se répéter.

Le spectre tenace du joy-con drift

Pour comprendre l'inquiétude actuelle, il faut se souvenir de l'ampleur du problème sur la Nintendo Switch première du nom. Le Joy-Con drift affectait les petites manettes détachables de la console, rendant certains jeux impraticables à cause de déplacements ou de mouvements de caméra involontaires. Ce défaut matériel a généré une frustration considérable au sein de la communauté et a écorné l'image de fiabilité du matériel Nintendo, malgré le succès commercial retentissant de la machine.

Pire encore, on a noté l'apparition du phénomène sur la Switch Lite, dont les contrôleurs ne sont justement pas amovibles, imposant des réparations plus lourdes et/ou remplacements complets de la console...

Des améliorations possibles mais non confirmées

Face à ces antécédents, l'espoir de voir des manettes redessinées ou utilisant une technologie différente (comme les capteurs à effet Hall, moins sujets à l'usure mécanique) pour la Switch 2 est grand. Des solutions existent pour prévenir ce type de dérive des sticks analogiques. Toutefois, et c'est là que le bât blesse, Nintendo n'a absolument rien confirmé officiellement à ce sujet. Aucune annonce n'est venue garantir que les futurs contrôleurs seront épargnés par ce fléau.

Le silence radio de nintendo interroge

Plusieurs sources rapportent la même chose : interrogé sur la question du Joy-Con drift pour la Switch 2, Nintendo évite de répondre directement. La compagnie ne dément pas explicitement la possibilité du problème, mais ne confirme pas non plus avoir pris des mesures pour l'éliminer définitivement. Ce silence, ou ces réponses évasives, est perçu comme étrange par les observateurs et les joueurs. Pourquoi ne pas rassurer clairement si une solution fiable a été implémentée ? Cette absence de communication transparente nourrit la spéculation et l'inquiétude.

Quelle confiance pour les futurs acheteurs ?

Cette stratégie du silence de Nintendo pourrait avoir des conséquences sur la perception de la future console. Les acheteurs potentiels, échaudés par l'expérience précédente, pourraient hésiter à investir dans la Switch 2 sans garantie sur la fiabilité de ses contrôleurs. Le Joy-Con drift a été un problème suffisamment médiatisé et répandu pour que sa possible récurrence soit un frein pour certains consommateurs. La confiance envers la qualité du matériel Nintendo est ici mise à l'épreuve.

Par ailleurs, le prix de la console fait toujours largement débat, tout comme celui des accessoires... Il est donc inconcevable qu'après plusieurs années d'exploitation de la Switch sans révision concrète des Joy-Con, Nintendo puisse se permettre de voir apparaitre à nouveau la problématique sur sa nouvelle Switch.

En attendant une annonce officielle ou les premiers retours après la sortie de la console, la question du Joy-Con drift sur la Nintendo Switch 2 reste entière. Le manque de clarté de Nintendo sur ce point précis laisse planer un doute qui pourrait ternir l'anticipation autour de ce lancement très attendu dans le monde du jeux vidéo.