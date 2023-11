Aujourd'hui, focus sur les packs consoles en promotion pour le Black Friday.

Commençons par le pack édition limitée Nintendo Switch modèle OLED + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement Nintendo Switch Online. Il s'agit d'un modèle de Switch spécial et limité bleu néon et rouge néon avec écran OLED dynamique de 7 pouces pour des couleurs intenses. Il offre une résolution de 1280 x 720 en mode portable et 1920 x 1080 en mode TV, ainsi qu'un taux de rafraichissement de 60 Hz.

La Switch est équipée d'un processeur NVIDIA Tegra, d'un large support inclinable pour le mode sur table, d'une nouvelle station d’accueil avec un port LAN filaire pour une utilisation en mode téléviseur, de 64 Go de stockage interne et d'un audio amélioré avec des haut-parleurs stéréo intégrés et une compatibilité Surround 5.1.

Elle est fournie avec des codes de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe et les 3 mois d'abonnement pour le Nintendo Switch Online.

Le pack édition limitée Nintendo Switch modèle OLED + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement Nintendo Switch Online est en réduction à 314,99 € au lieu de 372,99 €, soit une remise de 15% sur Cdiscount. La livraison est offerte.

D'autres packs consoles sont en ce moment en réduction, à savoir :

