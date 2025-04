L'annonce a de quoi doucher l'enthousiasme des fans : alors Nintendo a dévoilé la date de sortie et le prix de sa Switch 2, un premier écueil logistique et commercial vient perturber sa mise en place. Nintendo a pris la décision de ne pas ouvrir, pour l'instant, les réservations de sa future machine sur le territoire américain, un marché pourtant majeur pour l'industrie du jeu vidéo.

La raison : les droits de douane américains

Le motif derrière cette suspension des précommandes est clairement identifié par les sources : les droits de douane. Des taxes pourraient être appliquées par le gouvernement américain sur certains produits importés, notamment ceux fabriqués en Chine, où une grande partie de la production électronique mondiale est localisée, y compris potentiellement celle des consoles de jeux. Face à l'incertitude quant à l'application et au montant de ces tarifs douaniers, Nintendo semble préférer jouer la prudence en gelant le processus de précommande aux USA.

An update from Nintendo pic.twitter.com/iygReQlBwl — GameStop (@gamestop) April 4, 2025

Impact sur les précommandes aux états-unis

La conséquence immédiate est simple : les consommateurs résidant aux États-Unis ne peuvent pas réserver leur exemplaire de la Switch 2 pour le moment. Cette situation crée une déception palpable chez les joueurs désireux de s'assurer d'obtenir la console dès sa sortie. Cela instaure aussi une différence de traitement par rapport à d'autres régions du monde où les précommandes pourraient éventuellement s'ouvrir sans ce blocage spécifique lié aux tarifs américains.

En clair, Nintendo annonce que la date de lancement fixée au 5 juin reste inchangée, mais que les précommandes ne seront pas lancées le 9 avril. La question de l'application des taxes annoncées par le gouvernenent Trump laisse en suspens le prix final de la machine, annoncé jusqu'ici à 450 dollars... Un tarif déjà jugé bien trop élevé par la communauté de joueurs, qui pourrait grimper d'une centaine de dollars, voir plus si les menaces de taxes supplémentaires entraient en application.

Nintendo face aux enjeux géoéconomiques

La décision de Nintendo illustre comment les tensions commerciales et les politiques de taxation internationales peuvent directement impacter les stratégies des grandes entreprises technologiques et, in fine, les consommateurs. La gestion des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'anticipation des fluctuations des tarifs douaniers sont devenues des paramètres complexes, mais déterminants dans la planification du lancement de produits d'envergure internationale comme une nouvelle console de jeux vidéo.

En définitive, la suspension des précommandes de la Switch 2 aux États-Unis est un signal concret des défis posés par le contexte économique et commercial actuel. Les joueurs américains devront prendre leur mal en patience, en attendant que Nintendo clarifie la situation ou que le paysage des droits de douane américains s'éclaircisse pour permettre enfin de réserver la future machine.