Dans un entretien accordé à Nikkei et relayé par VGC, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a évoqué le cycle de vie au long cours de la console de jeu Switch, dont le lancement remonte à mars 2017, soit plus de 6 ans et demi désormais.

Il a assuré que le groupe japonais travaille toujours sur la partie logicielle en rapport avec la Switch pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2025. L'interprétation des propos tenus est qu'il faut s'attendre à de nouveaux jeux pour la Switch au moins jusqu'à cette date.

À tort ou à raison, il est évidemment difficile de ne pas replacer les propos de Shuntaro Furukawa dans le contexte d'une sortie pour la Switch 2 qui pourrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2024. Néanmoins, il n'y a pas de déclaration officielle à ce sujet.

D'après VGC, le président de Nintendo a en tout cas souligné que le groupe continuerait à se concentrer sur la Switch jusqu'à la fin de l'exercice fiscal - et décalé - en cours qui se termine donc le 31 mars 2024.

Septième année de commercialisation de la Switch

Lors de la publication en mai dernier des résultats de son exercice 2023 décalé (clos le 31 mars 2023), Nintendo avait indiqué une chute des ventes de 22 % pour la console de jeu Switch à presque 18 millions d'unités*, en soulignant notamment l'impact de la pénurie de composants.

L'objectif pour l'exercice fiscal en cours est d'écouler 15 millions d'exemplaires de la console Switch (-16,5 % sur un an) et 180 millions de jeux (contre 214 millions l'exercice précédent), même s'il est jugé un peu ambitieux par Shuntaro Furukawa

* 6,14 millions pour la Nintendo Switch, 9,22 millions pour le modèle OLED et 2,62 millions pour la Nintendo Switch Lite.