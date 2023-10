Le constructeur Nissan a profité de l'événement Japan Mobility Show pour présenter plusieurs concepts de véhicules électriques voulant montrer des tendances de fond et un avenir possible de l'automobile.

Parmi les différents modèles présentés, le concept Nissan Hyper Force pousse les curseurs le plus loin sous la forme d'une hypercar électrique aux formes acérées (qui ne dépareillait pas avec le Cybertruck de Tesla) et à la puissance dantesque.

Il repose sur une plate-forme dotée d'une motorisation électrique de 1000 kW (1360 chevaux, moins toutefois que la Rimac Nevera) et de batteries solides avec pour la maîtrise l'aide de la technologie Nissan e-4ORCE pilotant intelligemment les quatre roue, le tout sous un châssis ultra-léger en carbone.

Un véhicule, deux ambiances

La carrosserie, conçue avec l'équipe Nismo, fait la part belle aux formes géométriques avec quelques arrondis pour adoucir l'ensemble, le tout avec des éléments aérodynamiques mobiles en fonction de la conduite.

L'exploration du futur se fait aussi au sein de l'habitacle. Pour le concept Nissan Hyper Force, le constructeur a imaginé deux ambiances alternatives avec des couleurs différentes pour l'espace intérieur : rouge pour le mode R (Racing) et bleu en mode GT.

Outre la teinte de l'habitacle, les affichages autour du volant et sur le panneau latéral s'adaptent en conséquence, donnant des informations techniques en mode R ou de nature propre à profiter d'un pilotage plus confortable en mode GT.

Pas facile de trouver un rôle à l'AR / VR

Nissan évoque également un système de réalité augmentée et virtuelle à bord et capable de mêler intimement univers virtuel et réel. Il sera possible de simuler des expériences de course contre soi, ses amis ou même des pilotes professionnels, comme si on était sur les plus grands circuits automobiles mondiaux...mais le véhicule à l'arrêt.

Le concept Nissan Hyper Force tient plus du rêve d'un avenir idéal de l'automobile que d'un véritable projet qui aurait vocation à devenir réalité mais il donne une idée de ce qui se prépare, avec ou sans hypercar.

La marque en a profité pour présenter d'autres concepts visant diverses catégories de personnes et d'usages : Nissan Hyper Punk, Nissan Hyper Tourer ou encore Nissan Hyper Adventure et Nissan Hyper Urban.