Infatigable. C'est le mot qui qualifie le mieux le studio Hello Games. Alors que les joueurs explorent encore les nouveautés de l'ambitieuse mise à jour Voyagers, le studio lance déjà, à la surprise générale, un nouveau chapitre gratuit pour No Man's Sky. Intitulé "Breach", il plonge l'univers dans une atmosphère d'Halloween sombre et mystérieuse, faite d'épaves fantômes et de systèmes solaires désolés.

En quoi consiste la nouvelle expédition "Breach" ?

À peine un mois après la mise à jour majeure Voyagers, Hello Games surprend encore en lançant Breach, une nouvelle expédition gratuite pour No Man's Sky sur le thème d'Halloween. Cette aventure temporaire, jouable pendant trois semaines, plonge les explorateurs dans un univers déserté et angoissant.

L'objectif est de percer le mystère du "Fireship Arcadia", un vaisseau légendaire au destin tragique, en explorant des systèmes solaires rares aux étoiles violettes, peuplés de planètes étranges et d'océans abyssaux.

Comment fonctionne l'exploration d'épaves spatiales ?

La principale nouveauté de Breach est l'introduction d'épaves spatiales à explorer. Les joueurs pourront désormais trouver des carcasses de Corvettes abandonnées, dérivant dans le vide interstellaire. En sortant de leur vaisseau en apesanteur, ils pourront utiliser leur multi-outil pour désassembler les modules encore intacts et en récupérer les précieuses pièces.





Ces nouveaux composants, qui incluent des pièces verticales, des ailes inclinées ou des trains d'atterrissage, viennent enrichir considérablement les options de construction de vaisseaux, permettant de créer des engins encore plus massifs et personnalisés.

Quelles sont les autres améliorations et récompenses ?

Au-delà de cette nouvelle activité, Breach vient aussi peaufiner les bases posées par la précédente mise à jour Voyagers. La construction de vaisseaux a été améliorée, avec un meilleur système d'alignement des modules ("snapping") et la possibilité d'appliquer une palette de couleurs globale à l'ensemble de sa Corvette. Les explorateurs qui termineront l'expédition débloqueront également des récompenses cosmétiques exclusives, comme des affiches pour leurs bases et des pièces de vaisseau au design menaçant, inspirées de l'entité Atlas.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour "Breach" est-elle gratuite ?

Oui, comme toutes les mises à jour majeures de No Man's Sky depuis sa sortie, "Breach" est entièrement gratuite pour tous les possesseurs du jeu, sur toutes les plateformes.

L'expédition d'Halloween est-elle limitée dans le temps ?

Oui, l'expédition "The Breach" est un événement temporaire. Les joueurs ont environ trois semaines pour la terminer et débloquer les récompenses exclusives. Une fois l'événement terminé, les récompenses ne pourront plus être obtenues.

Les épaves spatiales disparaîtront-elles après l'événement ?

Non, l'exploration d'épaves de Corvettes est une nouvelle mécanique de jeu permanente. Même après la fin de l'expédition d'Halloween, les joueurs pourront toujours trouver et démanteler ces épaves pour récupérer des pièces de construction.