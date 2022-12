Discret avec un son de folie, les écouteurs sont de bons alliés qui passent partout. Certains possèdent des technologies comme réducteurs de bruit ou même amplifiés, histoire d'être ouvert aux autres. Nous avons, pour vous, fait une sélection d'écouteurs de qualité à prix cassés.

Prenons par exemple les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 qui profitent d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ces derniers sont dotés de la technologie de réduction de bruit active grâce au processeur dédié QN1e. Ils profitent d'un système de double microphones qui permettent d'annuler efficacement les bruits extérieurs.

Les écouteurs Sony profitent de la technologie DSEE HX bénéficiant d'un traitement audio 24-Bit. Il est possible d'écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si elle est désactivée. Et enfin, grâce au boitier, vous profitez de 24 heures d'écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 sont disponibles à 129 € au lieu de 250 € sur Amazon avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écouteurs en fonction des marques :

Anker

Beats

Bose

HONOR

Jabra

JBL

Lenovo

OPPO

Samsung

Sennheiser

Sony

Xiaomi



