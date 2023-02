L'ancien ténor de la téléphonie mobile qui a façonné les technologies de télécommunications, Nokia, n'est plus le géant tout puissant d'autrefois.

La marque n'a pas su prendre le virage d'Android même si, après un partenariat quasi exclusif avec Microsoft pour proposer des smartphones sous Windows Phone, la marque a tenté de proposer quelques terminaux sous Android... La bascule s'est opérée trop tardivement et Nokia a été contrainte de revendre une grande partie de ses actifs et de prêter son nom à HMD Global (dont elle fait partie) qui propose désormais des smartphones Nokia qui n'ont plus grand-chose de la patte finlandaise.

Un nouveau logo pour mieux différencier les activités du groupe

Nokia reste malgré tout une entité propre, et continue d'exploiter et de développer certains brevets. La branche "réseaux" qui consiste à déployer des infrastructures réseau ainsi que des antennes se porte toujours bien. Qui plus est, Nokia reste un leader de la 5G et des technologies liées aux télécommunications.

Pour simplifier les choses et mieux différencier ses activités, Nokia a annoncé un changement de logo pour sa branche dédiée aux télécommunications et connectivités. On ne retrouvera donc pas le nouveau logo épuré sur les smartphones, mais plutôt sur les équipements réseau.

HMD global de son côté continuera d'utiliser l'ancien logo de la marque, et on peut d'ailleurs toujours le voir sur les différents smartphones actuellement dévoilés à Barcelone sur le salon du MWC 2023.