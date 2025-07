Aujourd'hui, pour relier des villes comme Stavanger et Bergen par la route E39 en Norvège, il faut compter plus de 21 heures, pauses ferries incluses. Une fois Rogfast opérationnel, ce temps de trajet sera divisé par deux ! Le tunnel reliera directement les municipalités de Randaberg et Bokn, rendant obsolète la nécessité de prendre le ferry sur cette section. Un gain de temps colossal, mais aussi un enjeu économique de taille pour une région qui abrite des piliers de l'économie norvégienne : les industries pétrolière et des produits de la mer. On estime que 6 000 véhicules l'emprunteront chaque jour, même si le péage avoisinera les 30 euros par passage. Un investissement ambitieux, mais stratégique pour le pays.

Comment la Norvège construit-elle un tel monstre sous-marin ?

Le chantier a démarré en 2018, et c'est une véritable prouesse d'ingénierie qui se déroule sur trois sections de tunnel distinctes. Les entreprises Implenia/Stangeland Maskin et Skanska sont à la manœuvre, utilisant des méthodes de forage et de dynamitage pour extraire près de 8 millions de mètres cubes de roche. C'est l'équivalent de plusieurs pyramides ! Deux tunnels jumeaux, espacés de près de 15 mètres, chacun prévus pour deux voies de circulation, plongeront ainsi dans les profondeurs. Rouler sur toute la longueur prendra environ 35 minutes à 50 km/h. Et la ventilation ? Des puits s'élèveront à plus de 200 mètres au-dessus des tunnels. Mieux encore, un échangeur routier sera construit directement sous le fond marin, près de l'île de Kvitsøy. Un véritable labyrinthe souterrain conçu pour la fluidité et la sécurité, une démonstration de technologie d'ingénierie de pointe.

Quel est l'enjeu financier et économique d'un tel projet ?

Parler de projet "pharaonique" serait un euphémisme. Le coût du projet Rogfast est estimé entre 1,6 et 2 milliards d'euros. L'État norvégien met la main à la poche pour environ 40% du financement, une participation significative qui souligne l'importance stratégique de cette infrastructure. Le reste des fonds proviendra des revenus générés par les péages, une fois le tunnel en service. Pour Oddvar Kaarmo, chef de projet à l'Administration norvégienne des routes publiques, l'objectif est clair : fluidifier le quotidien. "Stavanger est la quatrième plus grande ville de Norvège, et Bergen la deuxième. Nous espérons que ce projet permettra de réduire le temps de trajet pour les travailleurs se rendant quotidiennement dans l'une ou l'autre ville," a-t-il confié. C'est un pari sur l'avenir, une mise sur le développement économique régional et la qualité de vie, libérés des aléas climatiques qui forçaient parfois les ferries à dérouter en hiver.

Comment ce tunnel va-t-il transformer le quotidien des Norvégiens ?

L'impact de Rogfast sur la vie des habitants sera colossal. Fini le stress des traversées en ferry, souvent perturbées par la météo, qui pouvaient transformer un court trajet en véritable odyssée. Pour les travailleurs qui naviguent entre Stavanger et Bergen, ce tunnel représente une révolution. Le temps de déplacement sera divisé par deux, ce qui signifie plus de temps pour la famille, les loisirs, ou simplement moins de fatigue. C'est aussi une aubaine pour les entreprises locales, notamment dans l'industrie pétrolière et la pêche, qui verront leurs chaînes logistiques fluidifiées et sécurisées. Les routes seront ouvertes quel que soit le temps, garantissant une connectivité fiable toute l'année. En bref, le projet Rogfast ne se contente pas de creuser un trou sous la mer ; il forge une nouvelle dynamique économique et sociale pour l'ouest de la Norvège, améliorant la qualité de vie et renforçant la compétitivité d'une région clé.

