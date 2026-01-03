La performance est d'autant plus marquante qu'elle émane d'un pays producteur de pétrole. Alors que le reste de l'Europe montre des signes de faiblesse dans sa transition, la Norvège a cimenté sa position de leader mondial avec un record de 179 549 nouvelles immatriculations, en hausse de 40 % par rapport à 2024.

Selon les données de la Fédération Routière Norvégienne (OFV), le mois de décembre 2025 a même frôlé la perfection, avec près de 98 % des nouvelles immatriculations entièrement électriques. Un véritable cas d'école qui interroge sur la stratégie adoptée.

Une politique du « bâton et de la carotte »

Le succès norvégien n'est pas qu'une histoire de subventions généreuses. Comme le souligne Christina Bu, directrice de l'association norvégienne pour les véhicules électriques, la stratégie est souvent mal comprise à l'étranger.

Si les incitations fiscales ont joué un rôle majeur, le « bâton » a été tout aussi déterminant : les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) sont si lourdement taxés qu'ils ont été progressivement évincés du marché.

Cette double approche a créé un environnement économique où le choix de l'électrique devient une évidence pour le consommateur.

L'annonce d'une augmentation de la TVA sur les véhicules électriques à partir du 1er janvier 2026, pouvant atteindre 5 000 dollars par véhicule, a provoqué un véritable sprint final en 2025.

Les constructeurs, comme Ford, ont dû réorienter en urgence des stocks initialement prévus pour d'autres marchés afin de répondre à la demande explosive. Ce succès de fin d'année a permis de pulvériser tous les records de vente et de d'immatriculations.

Tesla domine, mais la concurrence s'organise

Pour la cinquième année consécutive, Tesla s'est imposé comme la marque la plus vendue, capturant une part de marché de 19,1 %. Son modèle phare, le Model Y, a établi à lui seul un record national avec 27 621 unités vendues, malgré les polémiques entourant son PDG.

Derrière le géant américain, des acteurs historiques comme Volkswagen (13,3 %) et Volvo (7,8 %) complètent le podium, montrant la solidité du marché.

Une tendance de fond se dessine également avec la montée en puissance des constructeurs chinois. Les véhicules produits en Chine ont représenté 13,7 % du marché en 2025, une nette progression par rapport à l'année précédente.

Le constructeur BYD a notamment plus que doublé ses ventes, confirmant que la bataille pour le marché électrique européen ne fait que commencer. Le contexte économique pousse les consommateurs vers des offres toujours plus compétitives.

Quels défis pour l'avenir du parc automobile ?

Atteindre près de 100 % des ventes en zéro émission est une étape historique. Cependant, le directeur de l'OFV, Geir Inge Stokke, rappelle que le travail n'est pas terminé.

Le véritable enjeu est désormais de transformer le parc roulant : environ deux voitures sur trois circulant encore en Norvège fonctionnent aux carburants fossiles. De plus, des disparités régionales persistent, notamment dans le nord du pays comme le Finnmark, où le maillage des bornes de recharge reste un frein.

L'avenir pourrait voir le retour en force des voitures compactes. La nouvelle fiscalité de 2026 exempte de TVA les voitures électriques coûtant moins de 300 000 couronnes norvégiennes (environ 30 000 dollars).

Plusieurs dirigeants, dont ceux de Ford et du groupe important Volkswagen et Audi, anticipent que cette mesure accélérera le lancement de nouveaux modèles plus petits et accessibles.

La prochaine étape pour la Norvège sera donc de démocratiser l'électrique au-delà des ventes neuves et de l'adapter à tous les segments du marché.