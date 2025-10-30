Google dévoile une série de changements pour NotebookLM, son application de recherche et de prise de notes assistée par IA, visant à la rendre " fondamentalement plus intelligente et plus puissante ".

Une mise à jour s'articule autour d'améliorations de l'infrastructure, tirant parti des derniers modèles Gemini, et de l'introduction d'une nouvelle capacité permettant de définir des objectifs pour adapter l'assistant à des besoins spécifiques.

Des améliorations techniques pour NotebookLM

La performance de NotebookLM doit faire un bond en avant grâce à l'intégration des derniers modèles Gemini. Google active désormais la fenêtre contextuelle complète de 1 million de tokens, soit une huit fois supérieure à la limite précédente. Parallèlement, la capacité de mémoire pour les conversations à plusieurs tours est multipliée par six.

Selon Google, des tests ont entraîné une amélioration de 50 % de la satisfaction des utilisateurs pour les réponses utilisant de grandes quantités de sources, avec une analyse plus performante des grandes collections de documents. Un domaine dans lequel NotebookLM était déjà bluffant.

Une nouvelle fonctionnalité Objectifs

Disponible pour tous les utilisateurs, la personnalisation des Objectifs permet de configurer le chat de NotebookLM. Les utilisateurs peuvent demander à l'IA d'adopter un rôle, une voix ou un objectif précis.

Google donne plusieurs exemples, comme " Traite-moi comme un doctorant " pour un défi intellectuel rigoureux, ou " Agis en tant que stratège marketing principal " pour obtenir un plan d'action direct. La fonctionnalité doit adapter les réponses de l'IA au projet spécifique de l'utilisateur.

D'autres changements pour l'expérience utilisateur

Pour soutenir les projets à long terme, NotebookLM sauvegarde désormais automatiquement l'historique des conversations. Les utilisateurs peuvent fermer une session et la reprendre plus tard sans perdre le fil. Google précise que cet historique de chat reste privé dans les carnets partagés et peut être supprimé à tout moment.

De plus, l'outil améliore ses analyses en explorant automatiquement les sources sous de multiples angles, pour une synthèse des résultats en " une réponse unique et plus nuancée ".