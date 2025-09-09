Transformer une montagne de documents en connaissances solides est une mission que semble vouloir se donner NotebookLM. Un outil IA et partenaire de recherche pour lequel procède à une mise à jour. Des nouveautés sont déployées, même si la disponibilité à l'échelle mondiale est sujette à caution.

De la révision active plutôt que passive

La principale nouveauté qui va parler aux étudiants et aux professionnels, ce sont les outils d'étude instantanés. NotebookLM peut désormais générer automatiquement des aides à la révision directement depuis des documents, qu'il s'agisse de notes de cours ou de rapports de travail.

Deux fonctionnalités sortent du lot. Flashcards pour mémoriser les termes clés, les dates importantes ou les concepts fondamentaux des sources, ainsi que Quiz pour tester la compréhension avec des questions sur mesure. Le niveau de difficulté peut être ajouté et un qui peut être partagé avec un lien.

Si une réponse demeure obscure ou qu'une définition reste floue, un bouton d'explication génère une vue d'ensemble détaillée, avec des citations pointant vers les passages exacts des documents.

Des rapports et un guidage sur mesure

L'outil ne se contente pas de faire réviser. Il aide aussi à créer et à approfondir. À ce titre, la génération de rapports a été repensée.

Un format d'article de blog fait son apparition. Mieux encore, l'IA suggère dynamiquement des formats de rapport en fonction du contenu qui est soumis. Un exemple cité est une analyse des personnages à partir d'une nouvelle.

En parallèle, une option « Learning Guide » agit comme un tuteur personnel. Au lieu de donner des réponses toutes faites, des questions ouvertes sont posées pour aider à décomposer un problème étape par étape, favorisant une meilleure compréhension.

L'audio et l'éducation au cœur du dispositif

Pour ceux qui apprennent en écoutant, les résumés audio s'enrichissent de nouveaux formats. En plus d'un briefing rapide, il est possible de lancer un débat où deux voix IA discutent de perspectives différentes sur un sujet, ou une critique qui offre un retour constructif sur un texte.

Google souligne par ailleurs s'être associé à OpenStax pour proposer des manuels scolaires interactifs et validés par des pairs.