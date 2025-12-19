Outil de recherche assisté par IA, NotebookLM de Google s'enrichit d'une fonctionnalité Data Tables. Elle transforme des données non structurées et dispersées en tableaux organisés, afin de faciliter leur analyse et leur exploitation.

Le principe de Data Tables dans NotebookLM

Avec une intégration dans le panneau Studio de NotebookLM, Data Tables permet de formuler une demande en langage naturel. L'utilisateur décrit ce que les lignes et les colonnes du tableau doivent contenir, et NotebookLM se charge de parcourir les sources fournies pour compiler les informations pertinentes dans le format demandé.

Des cas d'usage mis en avant sont des transcriptions de réunions en un tableau listant les actions à mener par responsable et par priorité, une analyse concurrentielle comparant les prix et les stratégies de plusieurs acteurs d'un marché, la planification des vacances en comparant les destinations, les coûts et les meilleures périodes pour voyager.

Un tableau à exporter vers Sheets

Data Tables se destine à un large public pour simplifier des tâches de compilation longues et fastidieuses, quel que soit le domaine d'application.

Pour le moment, les tableaux générés ne sont pas interactifs au sein de NotebookLM. Une fois le tableau créé, il n'est pas possible de le modifier via de nouvelles instructions, mais il peut être exporté vers Google Sheets pour y apporter des modifications manuelles.

La nouveauté fait suite à l'ajout du mode Deep Research. Elle est dans un premier temps déployée pour les utilisateurs des offres Pro et Ultra, avant une arrivée pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines.