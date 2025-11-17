Google continue d'enrichir les fonctionnalités de NotebookLM. Après l'ajout des résumés vidéo et audio, c'est l'ajout d'un outil d'IA agentique et l'élargissement de la prise en charge des types de fichiers. La mise à jour est en cours de déploiement afin de simplifier la recherche complexe grâce à l'automatisation du processus de collecte et de synthèse des sources.

L'outil Deep Research pour NotebookLM

Présenté comme un " chercheur dédié ", l'outil Deep Research prend en charge une question de l'utilisateur pour générer un rapport détaillé. Il commence par créer un plan de recherche avant de parcourir des centaines de sites web pour affiner ses résultats.

En quelques minutes, Deep Research produit un rapport organisé et fondé sur des sources, que l'utilisateur peut ajouter directement à son carnet de notes. L'outil fonctionne en arrière-plan, permettant à l'utilisateur de continuer à ajouter d'autres sources manuellement.

Deep Research dans NotebookLM fait écho à la récente arrivée de Deep Research pour Google Workspace.

De nouveaux formats de fichiers

Google améliore également la compatibilité de NotebookLM avec les formats de travail courants. Il peut analyser des données structurées provenant de Google Sheets, permettant de poser des questions sur des statistiques ou de générer des résumés de feuilles de calcul. La mise à jour comprend aussi la prise en charge des documents Microsoft Word (.docx).

De plus, il est possible d'ajouter des fichiers Drive (comme des PDF) simplement en collant leur URL, à l'instar d'un site web ou d'une vidéo YouTube. Des images, telles que des notes manuscrites photographiées, seront également prises en charge ultérieurement.