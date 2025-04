Un peu dans l'ombre de l'assistant IA Gemini, NotebookLM est un outil puissant largement apprécié qui combine l'intelligence artificielle et la gestion massive de documents pour faciliter la recherche et l'organisation des informations.

Google présente cet assistant de recherche et de rédaction comme un « collaborateur alimenté par l'IA qui vous aide à optimiser votre réflexion ». NotebookLM est particulièrement efficace et impressionnant dans sa capacité à synthétiser les contenus de diverses sources soumises.

Il est également possible d'interroger NotebookLM sur les informations qui se trouvent dans les sources et d'obtenir des réponses avec des citations intégrées. Les résumés audio (uniquement en anglais) expérimentés dans NotebookLM ont par ailleurs inspiré Audio Overview dans le chatbot IA Gemini.

NotebookLM découvre ses sources sur le Web

Pour NotebookLM, Google annonce le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité de découverte qui renverse en quelque sorte la charge. Avec « Découvrir des sources issues du Web », l'utilisateur décrit le sujet qui l'intéresse et NotebookLM propose une sélection de sources pertinentes en rapport sur le Web.

« Vous pouvez ajouter ces sources à votre carnet en un clic. C'est un moyen simple et rapide de comprendre un nouveau concept ou de rassembler des lectures essentielles sur un sujet. » Après ajout, les fonctionnalités habituelles de NotebookLM peuvent être exploitées.

Selon Google, NotebookLM rassemble des centaines de sources web potentielles en quelques secondes, les analyse et sélectionne les plus pertinentes sur la base du sujet. Une dizaine de recommandations de sources sont proposées et accompagnées d'une brève description.

Une option du type « J'ai de la chance »

« La découverte de sources est la première d'une série de fonctionnalités de NotebookLM utilisant la puissance de Gemini pour trouver et collecter des sources pertinentes pour votre carnet. » Pour le fun, une option « Je suis curieux » sert à explorer des sujets de manière aléatoire.