L'assistant de prise de notes et de recherche de Google, NotebookLM, franchit un nouveau cap. Déjà apprécié pour sa capacité à transformer des documents en podcasts audio personnalisés, l'outil, propulsé par Gemini, se dote de nouvelles cordes à son arc. Google vient d'annoncer le déploiement de trois formats inédits pour ses résumés « Audio Overviews » (Résumés audio), qui promettent une analyse encore plus fine de vos sources.

Du résumé au débat d'idées

Jusqu'à présent, l'expérience par défaut de NotebookLM, nommée « Deep Dive », proposait un dialogue entre deux animateurs IA pour explorer un sujet en profondeur. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs approches pour analyser leurs documents :

Brief : Un format ultra-condensé d'une à deux minutes, idéal pour saisir les idées principales de vos notes en un clin d'œil.





Un format ultra-condensé d'une à deux minutes, idéal pour saisir les idées principales de vos notes en un clin d'œil. Critique : L'IA se transforme en expert pour examiner vos sources et vous offrir un retour constructif afin d'améliorer la qualité de votre travail ou d'affûter un argumentaire.





L'IA se transforme en expert pour examiner vos sources et vous offrir un retour constructif afin d'améliorer la qualité de votre travail ou d'affûter un argumentaire. Débat : Sans doute l'ajout le plus surprenant. Deux intelligences artificielles s'affrontent dans une discussion argumentée, mettant en lumière différentes perspectives sur le contenu de vos documents.

Ces nouvelles options sont accessibles en cliquant sur l'icône en forme de crayon dans la carte « Résumé audio ».

Une IA qui apprend à voir sous tous les angles

L'introduction des formats Critique et Débat transforme radicalement l'utilité de NotebookLM. L'outil ne se contente plus de synthétiser l'information : il la met en perspective. Pour un étudiant ou un chercheur, la fonction Débat offre une occasion unique de voir son sujet sous tous ses angles, en exposant des points de vue divergents qu'il n'aurait peut-être pas considérés.

De son côté, la fonction Critique agit comme un mentor personnalisé. Elle peut aider les créateurs de contenu, les rédacteurs ou les professionnels à identifier les faiblesses d'un raisonnement ou à renforcer une argumentation avant une présentation importante.

Une plateforme de plus en plus complète

Cette mise à jour s'inscrit dans une série d'améliorations continues pour faire de NotebookLM un outil incontournable. Récemment, Google a étendu les capacités de son assistant à la vidéo, permettant de transformer des notes brutes en présentations visuelles. La firme a également ajouté de nouvelles voix pour les podcasts IA, répondant à une demande forte des utilisateurs.

La personnalisation est au cœur de cette évolution, puisque chaque format permet toujours d'ajuster la longueur du résumé audio généré, pour une expérience sur mesure.

L'accent sur le multilingue

L'ambition de Google pour NotebookLM est mondiale. Il y a quelques semaines à peine, les résumés audio pour les langues non-anglophones ont été considérablement améliorés. Les utilisateurs de plus de 80 langues, dont le français, bénéficient désormais de synthèses aussi riches et détaillées que la version anglaise originale.

Avec le déploiement des nouveaux formats dans toutes les langues, Google confirme sa volonté de faire de NotebookLM un compagnon de recherche et de productivité puissant, accessible et pertinent pour tous, peu importe la langue ou le besoin spécifique.