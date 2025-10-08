La marque Nothing s'est initialement fait connaître par ses produits audio avant de proposer également ses premiers smartphones. Sa différenciation se joue sur le design transparent et sur l'effort d'intégration de technologies innovantes, le tout à prix contenu.

Les nouveaux écouteurs Nothing Ear (3) utilisent ces éléments pour mixer le plaisir de l'écoute audio avec une fonctionnalité Super Mic accessible depuis l'étui de rangement qui n'est donc plus seulement utilisé pour la charge des oreillettes mais possède ses propres micros calibrés pour capter la voix et seulement la voix.

D'un bouton, le boîtier permet de prendre des notes vocales ou d'enregistrer des conversations qui pourront être automatiquement restranscrites par intelligence artificielle.

Les possesseurs de smartphones Nothing ou CMF peuvent les retrouver directement dans leur Essential Space où les enregistrements sont traités et archivés.

Réduction active de bruit et personnalisation avancée

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (3) misent sur un driver PMI de 12 mm et profitent d'une réduction active de bruit (ANC). L'application mobile Nothing X qui permet de les piloter dispose de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, de l'égaliseur 8 bandes à l'audiogramme en passant par le choix des commandes sur les oreillettes.

Compatibles Bluetooth 5.4 avec double connexion simultanée, ils offrent une autonomie dans la moyenne de ce type de produit.

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (3) sont désormais disponibles au prix de 179 € sur le site officiel Nothing.tech mais aussi chez les revendeurs et grandes enseignes. On peut ainsi les trouver chez :