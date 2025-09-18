Des écouteurs sans fil mais pas seulement !

La jeune marque Nothing s'est fait initialement connaître par ses produits audio avant de s'attaquer au marché des smartphones. Dans les deux cas, elle a joué la carte de la différenciation en s'appuyant sur des boîtiers transparents et des bandes lumineuses Glyph (et depuis Matrix Glyph pour le Nothing Phone (3) que nous avons testé, son appareil mobile le plus récent) au dos de ses smartphones.

L'audio reste au cœur des efforts de Nothing, comme en témoigne le casque Nothing Headphone (1) présenté en juillet, mais aussi avec ses nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth Nothing Ear (3) affichés au prix de 179 € en coloris noir ou blanc et disponibles depuis aujourd'hui sur le site officiel de la marque, avec une expédition à partir du 8 octobre 2025.

Pour cette nouvelle version, le style passe toujours par un boîtier au capot transparent avec un choix soigné des matériaux. La base est ainsi en aluminium brossé (et recyclé), tout comme la charnière et certains éléments.

Cela apporte une touche de qualité qui se ressent dès la première prise en main. Le capot transparent laisse apercevoir les oreillettes dont la tige est également transparente et montre l'intérieur du gadget. Pas de doute, on est bien chez Nothing.

Ce choix des matériaux et les composants annexes intégrés au boîtier apportent un certain poids (61 grammes), mais les écouteurs restent légers avec seulement 5,2 grammes chacun.

Les oreillettes sont de type intraauriculaire avec embout silicone et à tige courte. Compatibles Bluetooth 5.4 et certifiées IP54 (protection contre la sueur et la pluie), elles embarquent des drivers PMI de 12 mm.

Leur conception spécifique a permis de réduire les distorsions harmoniques et d'augmenter l'intensité des basses et des aigus par rapport à la génération précédente afin d'offrir un son avec une amplitude étendue n'étouffant pas les médiums.

Les écouteurs Nothing Ear (3) sont également dotés d'une puissante fonction de réduction active du bruit (ANC). Nothing annonce une capacité de réduction jusqu'à 45 dB grâce à trois micros, mais aussi un système de conduction osseuse qui va faciliter la distinction entre votre voix et les bruits environnants.

Cet ensemble travaille avec un système de filtration piloté par intelligence artificielle entraînée sur 20 millions d'heures d'enregistrements audio permettant d'isoler précisément la voix lors des appels tout en apportant une grande stabilité de traitement et le maintien des intonations naturelles.

La réduction de bruit active peut être permanente ou adaptative en fonction des bruits de l'environnement. On trouve également le mode transparence pour ne pas être totalement coupé du monde extérieur, notamment lorsque l'on se promène dans la rue. Nothing met en avant l'intensité du rafraîchissement de la détection en 600 ms, ce qui permet d'adapter l'ANC rapidement aux bruits environnants de façon à les masquer efficacement.

Les écouteurs Nothing Ear (3) sont compatibles avec les codecs AAC, SBC et LDAC et offrent un mode à faible latence pour les jeux. L'application mobile Nothing X apporte tout un ensemble de réglages, notamment pour les actions depuis la tige des écouteurs, mais aussi pour réaliser un audiogramme qui permettra de régler le son aux fréquences perçues par votre oreille pour une personnalisation avancée de l'audio.

La recharge du boîtier se fait en USB-C en un peu plus d'une heure pour une charge complète, mais avec un mode charge rapide qui assure 1 heure d'écoute en 5 minutes pour les oreillettes ou 10 heures d'écoute après 10 minutes de charge de l'étui, avec la possibilité également d'une charge sans fil.

La batterie de 55 mAh des écouteurs assure 5h30 d'autonomie avec ANC ou 10 heures sans, et l'étui assure un total de 22 heures d'écoute avec réduction de bruit et 38 heures sans.

On l'a dit en introduction, les boitiers de charge des écouteurs servent en général à stocker les oreillettes et à les recharger grâce à une batterie embarquée, ici de 500 mAh.

Pour les Nothing Ear (3), le fabricant ajoute des fonctionnalités qui vont donner une utilité supplémentaire à l'étui de charge en intégrant une fonction Super Mic à utiliser au quotidien. Voyons comment ça marche.

Avec Super Mic, l'étui de charge trouve une autre utilité

Le boîtier de charge des écouteurs sans fil Bluetooth Nothing Ear (3) ressemble à la plupart des étuis de charge avec l'avantage esthétique d'un boîtier métal, il comprend certaines singularités qui le différencient de la concurrence.

Ce qu'on remarque en premier, c'est la présence d'un bouton rectangulaire TALK dans le corps du boîtier. Son existence est liée à la nouvelle fonctionnalité Super Mic intégrée.

Elle est pensée pour faciliter les appels vocaux et vidéo et apporter une excellente qualité vocale, débarrassée du vent et du bruit ambiant, dans les applications d'appel et/ou collaboratives comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, WhatsApp ou WeChat.

Cette capacité d'appel se double d'une fonction d'enregistreur vocal dont le contenu peut être retrouvé dans les applications standard d'enregistrement audio. Si vous disposez d'un smartphone Nothing ou CMF récent, vous retrouverez la transcription des enregistrements au sein de l'environnement IA Essential Spaces.

Le fonctionnement est très simple : garder le doigt appuyé lance automatiquement l'enregistrement pour de courts messages vocaux. Pour des conversations plus longues, un double appui sur le bouton TALK maintient l'enregistrement actif.

Le micro de la fonction Super Mic est visible à côté du port USB-C de l'étui de charge et il s'accompagne d'une LED indiquant si l'enregistrement est actif ou non.

Nothing indique que Super Mic est un système de double micro MEMS (Micro Electro Mechanical System) très sensibles grâce à la technique de beamforming (avec un cône de détection étroit) capable d'isoler la voix du reste du bruit environnant (jusqu'à 95 dB) et permettant de prendre des appels ou des notes vocales même dans un contexte bruyant.

Nothing X, l'application indispensable pour tout piloter

Pour accompagner les écouteurs Nothing Ear (3), l'application mobile Nothing X à (à télécharger sur les portails Google Play Store ou App Store) est plus qu'une simple app de contrôle du gadget. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités pour optimiser au mieux l'audio mais aussi les nombreux réglages à disposition.

Elle permet notamment d'apprendre à choisir les bons embouts silicone et à positionner de façon optimale les oreillettes de manière à profiter de l'isolation passive en plus de l'ANC.

Elle offre également la possibilité de régler finement les écouteurs en fonction de votre propre audition. Cette dernière évolue avec l'âge et les expériences de la vie (otites, écoute de son à fort volume...) et peut conduire à l'affaiblissement ou la perte de la perception de certaines fréquences.

L'application réalise l'équivalent d'un audiogramme afin de renforcer les fréquences moins bien perçues et de les équilibrer pour un son plus riche, détaillé et véritablement personnalisé.

Nothing X propose en outre un égaliseur 8 bandes permettant de choisir un scénario prédéfini ou de choisir soi-même son arrangement.

La personnalisation s'étend au choix des commandes des oreillettes avec un ensemble de manipulations par appuis brefs (un, deux ou trois appuis, avec autant de déclenchements d'action possibles) ou de successions d'appuis brefs et longs, et ce pour les deux oreillettes, ce qui permet quasiment de contrôler tout ce qu'il est possible de déclencher avec les Nothing Ear (3), sous réserve de se souvenir des manipulations.

Nouveauté de ces écouteurs sans fil, la fonction Super Mic peut elle aussi être ajustée pour activer la dictée vocale avec Essential Space ou une autre IA lorsqu'elle est installée sur le smartphone.

On notera que les Nothing Ear (3) supportent la double connexion simultanée permettant aux écouteurs d'être appairés à deux appareils en même temps, ainsi que l'audio spatialisé pour des expériences auditives immersives.

Ce qu'il faut retenir

Les nouveaux écouteurs Nothing Ear (3) profitent d'un design avec coque transparente (capot de l'étui de rangement, tige des oreillettes) et d'une conception en aluminium brossé donnant une belle impression de qualité.

Le boîtier intègre un bouton Talk qui permet d'activer la fonctionnalité Super Mic. Cette dernière utilise deux micros MEMS pour prendre des notes vocales ou répondre à des appels, avec un focus sur les fréquences vocales pour éliminer tous les bruits environnants.

De fait, l'étui n'est plus seulement une boîte de rangement des écouteurs qu'on laisse dans un coin ou une poche, mais il devient un véritable complément des oreillettes.

Les écouteurs Nothing Ear (3) offrent une belle qualité audio grâce à des drivers PIM 12 mm et la possibilité d'adapter le son selon l'audiogramme de l'utilisateur pour une véritable expérience audio personnalisée.

Ils possèdent une réduction active du bruit (ANC) convaincante (jusqu'à -45 dB) et adaptative. A l'usage, elle ne coupe pas totalement du monde extérieur, mais elle permettra tout de même de rester dans sa bulle, à moins d'opter pour le mode transparence.

Les oreillettes ont une autonomie correcte avec ANC (plus de 5 heures), mais pas record, mais cela est compensé par de la charge rapide qui ajoutera plusieurs heures d'autonomie en seulement quelques minutes de charge.

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (3), compatibles Bluetooth 5.4 avec double connexion simultanée, offrent ainsi tout le nécessaire pour une expérience audio de qualité dans tous les scénarios du quotidien, avec une réduction de bruit convaincante et la possibilité d'accéder à ChatGPT ou de transcrire les notes vocales en texte dans l'environnement Essential Space d'un smartphone Nothing ou CMF.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque les écouteurs sans fil Nothing Ear (3) au prix de 179 € en coloris noir ou blanc. L'expédition se fera à partir du 8 octobre 2025.