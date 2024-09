Avant des smartphones, le premier produit de la marque britannique Nothing a été dans le domaine de l'audio avec des écouteurs sans fil. Après les écouteurs Ear et Ear (a) présentés en avril dernier, Nothing introduit désormais des écouteurs sans fil Ear (open) au format ouvert.

Nothing reste fidèle à son esthétique singulière en jouant sur la transparence avec un matériau adapté sur les écouteurs et qui se retrouve jusque sur le dessus du boîtier de charge. Ce dernier est particulièrement fin avec une épaisseur de seulement 19 mm.

Avec système de support à trois points (avant, haut et arrière de l'oreille) et des crochets d'oreille en silicone flexible pour la stabilité, chaque écouteur ne pèse que 8,1 g, ce qui est forcément appréciable dans le cadre d'activités physiques ou pour une utilisation prolongée.

Qualité sonore et performances

Une inclinaison à 50° permet un positionnement directement au-dessus de l'oreille et à l'endroit censé être le plus confortable. Pour le haut-parleur dynamique de 14,2 mm, le revêtement en titane sur le diaphragme et sa forme jouent un rôle pour réduire la distorsion et dans l'amélioration globale de la qualité audio.

Un algorithme détecte les basses fréquences dans la musique, puis ajuste les paramètres sonores en conséquence. Pendant les appels, la technologie Clear Voice réduit les interférences. Pour le gaming, un mode de faible latence s'active automatiquement sur les smartphones Nothing ou dans l'application Nothing X.

Certifiés IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau), les écouteurs Ear (open) ont une autonomie de jusqu'à 8 heures en lecture de musique et de jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Une charge de 10 minutes est suffisante pour 2 heures d'écoute.

Avec connectivité Bluetooth 5.0, les écouteurs Ear (open) peuvent se connecter à deux appareils simultanément pour passer de l'un à l'autre. Des contrôles par pincement permettent la gestion de la lecture, des appels et du volume, tandis que l'application Nothing X offre une personnalisation supplémentaire.

Rappelons par ailleurs que Nothing a intégré ChatGPT à ses écouteurs et à Nothing OS. Il n'y a pas d'exception avec les écouteurs Ear (open).

Prix et disponibilité

Disponibles ce 24 septembre, vous trouverez sur le site officiel de la marque pour leur lancement les écouteurs Ear (open) en précommande au prix de 149 €, avec une expédition prévue le 5 octobre.