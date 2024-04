Dans sa gamme de produits audio, la marque Nothing introduit deux nouveaux écouteurs sans fil Nothing Ear et Nothing Ear (a). Avec une plage de fréquence de 5000 Hz, ils profitent d'une réduction active de bruit améliorée de jusqu'à 45 dB.

Nothing met en avant un nouvel algorithme intelligent qui vérifie les fuites de bruit entre les écouteurs et le canal auditif, puis renforce la réduction de bruit en fonction. Les bruits de fond sont également pris en compte et trois niveaux de réduction sont automatiquement appliqués (élevé, moyen et faible).

À titre de comparaison, les écouteurs Nothing Ear (2) - qui couvrent une même plage de fréquence - ont une réduction active de bruit de jusqu'à 40 dB et sans le même algorithme " intelligent. "

Une évolution sans révolution

Les Nothing Ear reprennent le design emblématique et transparent de la marque. Équipés d'un haut-parleur dynamique de 11 mm, ils bénéficient d'évents supplémentaires pour favoriser la circulation de l'air et un son plus clair. Hormis AAC et SBC, les codecs LDAC et LHDC 5.0 sont pris en charge.

Les Nothing Ear (a) disposent aussi d'un haut-parleur de 11 mm, mais pas de diaphragme en céramique. Par ailleurs, le LHDC 5.0 n'est pas de la partie. En plus du design transparent de Nothing, ils peuvent apporter une touche plus colorée grâce à du jaune.

Sans la réduction de bruit, les Nothing Ear tablent sur une autonomie en hausse de 8,5 heures de lecture de musique et 40,5 heures avec le boîtier de charge. L'autonomie est de jusqu'à 9,5 heures et 42,5 heures pour les Nothing Ear (a). À souligner que les Nothing Ear sont compatibles avec la recharge sans fil.

Prix et disponibilité

Certifiés IP54, les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) seront respectivement aux prix recommandés de 149 € et 99 €, avec une disponibilité sur nothing.tech, Amazon, Boulanger, Fnac, Darty, LDLC et Son-Vidéo.com à partir du 22 avril.