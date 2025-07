La marque Nothing a débuté son existence par les produits audio avec des écouteurs sans fil intra-auriculaires remarquables par leur coque transparente. Si le fabricant s'est ensuite étendu aux smartphones, il n'oublie pas cet intérêt premier et annonce un premier casque audio couvrant Bluetooth : le Nothing Headphone (1).

Se faire remarquer reste une obsession : si les coussinets de ce casque circum-auriculaire sont ovales, ils sont posés sur un ensemble formé d'un grand rectangle et d'une partie ovale à la coque transparente.

Le style est unique et tranche avec ce qu'on peut voir ailleurs. Le responsable du design ne s'en cache pas : "avec le Headphone (1), nous avons cherché à créer quelque chose qui ne se contente pas d'une bonne qualité sonore, mais qui est différent dès qu'on le prend en main".

Le choix des matériaux de qualité et des boutons physiques

Si le Nothing prend un risque sur le style, le fabricant ne lésine pas sur la qualité des matériaux (aluminium, matériaux à mémoire de forme, coussinets oléophobes...). Là où d'autres imposent les commandes tactiles, il revient aux boutons physiques pour un contact plus direct et précis.

On trouve en particulier Le Bouton qui consiste en une commande personnalisable pour basculer d'une application audio à sa fonction favorite sans avoir à chercher dans des menus sur son smartphone.

Côté son, la marque a noué un partenariat avec KEF pour l'optimisation audio. Le haut-parleur de 40 mm est conçu et réglé de façon à offrir "un son riche et naturel avec des basses profondes, des médiums détaillés et des aigus nets dans tous les modes, y compris le mode ANC, le mode Transparence et l'Audio Spatial".

Le casque prend en charge le Hi-Res Audio et le LDAC ainsi que la lecture sans perte en USB-C. S'il est sans fil en Bluetooth, il conserve une prise jack 3,5 mm pour un usage filaire.

Annulation de bruit active et 35 heures d'autonomie

Le Headphone (1) est aussi un casque à annulation de bruit active et dynamique, s'adaptant aux bruits de l'environnement et entraîné par IA pour coller à tous les scénarios tandis qu'un système de 4 micros garantit une voix claire et détachée du brouhaha lors des prises d'appel.

Le nouveau casque audio de Nothing promet enfin jusqu'à 35 heures de fonctionnement en Bluetooth. La charge rapide assure plus de 2h d'autonomie en seulement 5 minutes de charge.

Grâce au Bluetooth 5.3, il peut gérer la bascule entre deux appareils, facilite l'appairage avec Fast Pair et assure un flux audio en faible latence.

Avec toutes ces caractéristiques, le Nothing Headphone (1) pourrait se situer en haut de gamme mais son tarif reste mesuré : 299 €. Il pourra être précommandé à partir du 4 juillet 2025 sur le site de Nothing et chez les partenaires. Les ventes débuteront le 15 juillet.