Plus qu'une simple évolution

Après les Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2), la jeune marque Nothing s’est attachée à proposer des modèles intermédiaires Nothing Phone (2a) et Nothing Phone (2a) Plus durant l’année 2024 que nous avions pu tester.

Ces derniers offrent un bon rapport qualité / prix et permettent de découvrir la surcouche épurée Nothing OS tout en jouant toujours la carte de la différenciation grâce au motif lumineux, ou Glyph, à l’arrière des smartphones, pour signaler, appels, notifications ou réagir à des applications.

Ce savant mélange a plutôt bien fonctionné sur un segment très concurrentiel et a permis à Nothing de prendre son temps pour préparer la génération suivante et une surcouche faisant la part belle à l’intelligence artificielle.

Le fabricant ne voulait pas une simple intégration par petites touches ici et là, mais une vraie solution IA utile et attractive. La surcouche Nothing OS 3 s’enrichit ainsi d’un mode Essential Space qui va réellement servir de compagnon pour noter ou inspirer des idées, réaliser des synthèses sur des sujets ou des documents et agir comme une “seconde mémoire”.

Les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro poursuivent par ailleurs leur exploration d’un style particulier mixant coque transparente, Glyph lumineux et bloc photo circulaire désormais enrichi d’un troisième capteur photo. Un bouton physique supplémentaire donnera en plus vie à l’IA.

Nouveautés dans l’interface, configuration plus musclée… les nouveaux smartphones ne sont pas qu’un simple renouvellement de gamme !

La boîte compacte du smartphone ne comprend qu’un guide de démarrage, un câble de recharge et le poinçon pour ouvrir le chariot SIM. C’est tout ! Et comme d’habitude désormais, il n'y a plus de chargeur livré.

Caractéristiques des Nothing Phone (3a) / (3a) Pro

8,3 mm d’épaisseur pour 201 g / 211 g

Affichage OLED 6,77 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz / luminosité 1300 nits

Processeur Snapdragon 7s Gen 3

12 Go RAM / 256 Go stockage

WiFi 6 / Bluetooth 5.4 / NFC

Capteur photo avant 32 mégapixels

Capteurs photo Nothing Phone (3a)

module grand angle 50 mégapixels f/188 OIS / EIS

module ultra grand angle 8 mégapixels (FOV 120 degrés)

téléobjectif 50 mégapixels f/2,0 EIS zoom optique x2 et jusqu’à x30 ultra zoom

enregistrement vidéo 4K

Capteurs photo Nothing Phone (3a) Pro

module principal 50 mégapixels f/1,88 OIS / EIS

module ultra grand angle 8 mégapixels (FOV 120 degrés)

téléobjectif périscopique 50 mégapixels OIS / EIS avec zoom optique x3 et jusqu’à x60 ultra zoom

Enregistrement vidéo 4K





Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 50 W (charge complète en 56 minutes)

Certification IP64

Compatible 2G à 5G, double SIM et eSIM (uniquement pour le Pro)

Prix de référence :

- Nothing Phone (3a) : 349 € (8/128 Go) ou 399 € (12/256 Go)

- Nothing Phone (3a) Pro : 479 € (12/256 Go)

Les précommandes du Nothing Phone (3a) démarrent le 4 mars sur le site officiel Nothing.tech et chez les partenaires : Fnac, Darty, Boulanger, LDLC, Free et Bouygues Telecom. La vente officielle est prévue pour le 11 mars 2025. En précommande, Nothing offre un chargeur rapide 45W.

Les précommandes du Nothing Phone (3a) Pro démarrent le 11 mars sur le site officiel et les mêmes partenaires. La vente officielle est programmée pour le 25 mars 2025.

Glyph, dos transparent et Essential Space + Key !

On ne change pas une équipe qui gagne et Nothing conserve donc en bonne partie le style des Nothing Phone (2a) avec leur écran plan à poinçon centré, des tranches droites, un dos avec un grand bloc photo circulaire et les fameuses bandes lumineuses du Glyph.

Nothing joue de nouveau la transparence pour ses modèles Nothing Phone (3a) / (3a) Pro, signe de ralliement de la plupart de ses smartphones et gadgets, même si l’on trouve toujours des motifs fantaisistes dessous et non les entrailles réelles du smartphone.

L’affichage OLED, de belle facture, est cerné par des bordures bien visibles qui se détachent sur le gris mat des tranches, mais offre une belle surface d’affichage et des couleurs chaleureuses.

Un poinçon centré est présent au sommet pour le capteur photo avant et le lecteur d’empreintes est caché sous l’écran. Sur les côtés, on trouve les habituels boutons d’alimentation et de volume, mais les Nothing Phone (3a) introduisent une touche supplémentaire.

Elle servira notamment à activer Essential Space, ce nouvel espace riche en IA qui fait son apparition avec Nothing OS 3 et qui doit faciliter le quotidien de l’utilisateur.

Le bouton est arrondi et plus court que le bouton d’alimentation situé au-dessus pour le différencier et il déclenche des actions différentes selon que l’appui soit court ou long.

Sur la tranche inférieure, port USB-C et trappe pour le chariot SIM sont présents, sachant que les smartphones sont aussi compatibles eSIM.

Nothing Phone (3a)

Le dos conserve le grand bloc photo de la génération précédente, mais avec l’atout d’un troisième capteur photo présent à bord. Pour le Nothing Phone (3a), la disposition est similaire au modèle précédent avec les trois capteurs alignés dans une gélule au centre du bloc.

Nothing Phone (3a) Pro

Chez le Nothing Phone (3a) Pro, les capteurs ne sont pas alignés pour laisser place à un téléobjectif périscopique. Le fabricant le met bien en valeur, ce qui crée une certaine dissymétrie qui n’est pas désagréable et interroge quelque peu.

Les deux variantes possèdent le même motif Glyph composé de trois bandes lumineuses entourant le bloc photo. Comme précédemment, elles réagiront à certaines applications et pourront être personnalisées dans l’interface.

Sur le Nothing Phone (3a) Pro, le cercle du bloc photo dépasse largement de la coque tandis que le Nothing Phone (3a) présente une gélule allongée plus discrète qui seule déborde du dos.

Sous le bloc photo, l’arrière des Nothing Phone est transparent et montre des motifs rappelant des circuits imprimés, mais qui n’ont qu’un rôle décoratif. La disposition des motifs est différente de celle des Nothing Phone (2a) / (2a) Plus.

Vous voyez le bonhomme ?

Comme précédemment, le motif crée l’équivalent d’un petit personnage dont la tête serait le bloc photo circulaire et les capteurs les yeux, entouré des bandes du Glyph lumineux.

A 200 ou 210 grammes, les smartphones Nothing Phone (3a) et (3a) Pro sont moyennement lourds, mais équilibrés et les tranches sont un peu épaisses pour être parfaitement confortables, mais elles ont l’avantage de pouvoir bien caler les doigts dessus.

Le choix d'un coloris gris jouant entre les teintes mates des tranches et la brillance des reflets des motifs du dos transparent, associé au bloc photo atypique, est particulièrement réussi, de l'avis des témoins qui ont pu voir le smartphone durant notre test.

Des performances équilibrées, une seconde mémoire pense-bête

Les smartphones Nothing Phone (3a) et (3a) Pro utilisent la même base matérielle pour ce qui est du processeur. Alors que la génération précédente utilisait des processeurs Dimensity de MediaTek, cette nouvelle fournée bascule sur un SoC Snapdragon 7s Gen 3, une valeur sûre apportant de belles performances pour les smartphones de milieu de gamme.

La surcouche Nothing OS lui apporte une dose d’optimisations pour un certain nombre de scénarios d’usage, ce qui assure une parfaite réactivité en toute occasion, de l’ouverture des applications au switch de l’une à l’autre en arrière-plan.

Le processeur est aussi doué pour le jeu et, là encore, Nothing affirme que ses optimisations spécifiques via Nothing OS renforcent la stabilité des performances, mais aussi l’autonomie.

Enfin, la puce de Qualcomm fait la part belle à l’intelligence artificielle et les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro disposent de quasiment deux fois plus de capacité de traitement IA.

C’est évidemment un atout pour Essential Space, le nouvel univers IA proposé par le fabricant sur ses smartphones. Dans les benchmarks, le Nothing Phone (3a) se débrouille bien avec des résultats sur Geekbench de 1160 points en test single core et 3400 points en test multicore.

Sur 3DMark, le GPU se défend également avec 4000 points sur le test Wild Life et 7000 points sur le test Sling Shot, tandis que le benchmark PCMark, plus général et axé sur l'interface, pointe à 12 400 points.

Ce sont des valeurs d’un bon smartphone de milieu de gamme qui pourra répondre à la plupart des scénarios du quotidien et des jeux mobiles même moyennement gourmands du moment.

Mais la puissance brute ne fait pas tout si elle n’est pas accompagnée d’une bonne interface. Les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro s’appuient sur Android 15 et la surcouche Nothing OS 3.1.

Cette dernière propose une interface très épurée et ponctuée en noir et blanc avec quelques touches de rouge ici et là. Elle veut offrir l’essentiel accessible et visible au premier coup d’oeil pour ne pas se disperser dans l’inutile.

Il reste bien sûr possible d’utiliser les smartphones avec l’interface Google standard et ses icônes colorées, mais ce serait sans doute manquer une partie de l’expérience utilisateur proposée par Nothing.

Nothing OS 3.1 poursuit la quête d’usage intuitif et de fluidité sans faille des versions précédentes, tout en ajoutant de belles possibilités de personnalisation pour créer son smartphone rien qu’à soi.

Sur cette version, Nothing donne la possibilité de modeler complètement l’écran de verrouillage et d’utiliser un tiroir intelligent pour mettre en avant les applications les plus utiles et ranger automatiquement les applications d’un même domaine d’utilisation (jeux, pratique, voyage…) dans des dossiers.

L’interface joue toujours sur un style en pointillé monochrome avec les principales fonctions à portée de main et l’association avec le tiroir intelligent est un vrai atout pour atteindre l’application recherchée.

Les améliorations ne sont pas toutes visibles et certaines concernent la gestion optimisée des performances et du multi-tâche ainsi que des efforts pour réaliser les tâches de maintenance du système d’exploitation pendant les moments où le smartphone n’est pas utilisé, de manière à ne pas pénaliser la qualité de l’expérience.

La grande nouveauté des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro porte sur la présence d’une touche dédiée sur la tranche qui activera un nouvel environnement Essential Space chargé de mettre en valeur les notes, idées ou sources d’inspiration de l’utilisateur grâce à l’intelligence artificielle.

Il permet de capturer un élément affiché à l’écran ou depuis une photo (ou via le capteur photo), de réaliser des résumés ou des traductions et veut servir aussi de “seconde mémoire” en remettant en valeur des souvenirs gravés avec ce nouvel outil.

La touche Essential Space + Key est multifonctions :

appui court : capture d’écran et annotation

appui long : mémo vocal

double appui : accès au contenu sauvegardé

Ce sont les fonctions basiques de l’Essential Space, mais ce dernier a vocation à s’enrichir progressivement en faisant appel à l’intelligence artificielle. A cette base, Nothing ajoute des fonctions IA proposées aux utilisateurs au sein de l’Essential Space Early Access.

L’intelligence artificielle analyse par exemple la photo ou la capture d’écran et produit directement un résumé avec plusieurs points explicatifs, ce qui facilitera sa consultation et son archivage.

Les photos peuvent ainsi être envoyées directement dans l’Essential Space via l’application Photo et des collections d’images, de mémos vocaux et/ou de textes pourront être rassemblées en fonction de thèmes .

Essential Spaces joue ainsi le rôle d’un pense-bête pour garder en mémoire tout ce qui vous passe par la tête au fil de la journée ou de la nuit, qu’il s’agisse d’images, de données vocales ou de textes et le tout rassemblé en un même endroit.

Et qui dit smartphone Nothing dit Glyph, le motif lumineux à l’arrière qui réagit en fonction des notifications ou de certaines applications. Dans les Nothing Phone (3a) il prend la forme de trois bandes lumineuses autour du bloc photo qui s’illumineront en fonction des événements déclencheurs.

Les effets lumineux sont paramétrables et l’on trouve toujours le compositeur Glyph pour générer ses propres séquences personnalisées. Cela reste un des éléments différenciants des smartphones de la marque.

Un téléobjectif, enfin !

La série de smartphones Nothing Phone (3a) se distingue essentiellement par son bloc photo. Par rapport à la génération précédente, ils intègrent un troisième module sous la forme d’un téléobjectif plus ou moins puissant.

Le Nothing Phone (3a) intègre un module de 50 mégapixels signé Samsung qui assure un zoom optique x2 et un ultra zoom assurant un grossissement de x30.

Nothing Phone (3a)

Le Nothing Phone (3a) Pro propose pour sa part un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels fourni par Sony avec un zoom optique x3 et un ultra zoom atteignant x60.

Nothing Phone (3a) Pro

En revanche, le module grand angle de 50 mégapixels (Samsung) et l’ultra grand angle de 8 mégapixels (Sony) sont les mêmes pour les deux modèles.

Sur de la photo standard, les rendus seront les mêmes sur les deux smartphones avec de beaux clichés lumineux et colorés de façon assez naturelle et riches en détails. L’ultra grand angle est équilibré et ne déforme pas trop les perspectives, mais il assombrit vite les photos quand les conditions de luminosité diminuent.

En revanche, le module principal capte une belle quantité de lumière, même quand elle est faible, résiduelle ou indirecte. Un cliché pris dans des conditions de lumière où l’oeil humain ne capte plus beaucoup de détails devient une photo lumineuse avec les Nothing Phone (3a) / (3a) Pro, sans flash.

Mode portrait avec flou d'arrière-plan

Il y a beaucoup de post-traitement, mais le rendu est convaincant et offre un ton assez naturel. A lui seul, le module grand angle peut déjà répondre de belle manière à la majorité des scénarios photographiques du quotidien comme des grandes occasions.

Réaliser des photos en basse luminosité avec les Nothing Phone (3a) / (3a) Pro produit des résultats agréables, à défaut d’être parfaits. Si la luminosité est très bonne, cela n’empêche pas un peu de flou que Nothing masque savamment par un effet de lissage, mais cela permet d’obtenir un résultat cohérent du premier coup presque à chaque fois.

Pour aller plus loin que les Nothing Phone (2a) / (2a) Plus, le fabricant propose donc une capacité de zoom sur les Nothing Phone (3a) / (3a) Pro. Et pour l’un comme pour l’autre, le résultat est plutôt agréable.

Les modules supplémentaires permettent d’aller chercher des détails, mais ils le font de façon équilibrée grâce là encore à des procédés de photographie computationnelle rattrapant ou adoucissant les défauts classiques des téléobjectifs mobiles.

Zoom x30 sur Nothing Phone (3a)

Zoom x30 et x60 sur Nothing Phone (3a) Pro

Les photos conservent ainsi de la clarté et un certain niveau de détail, même si, bien sûr, cela se dégrade lorsque le zoom est poussé à son maximum. Le Nothing Phone (3a) s’en sort pourtant plutôt bien à son niveau de zoom x30 maximal, mais il ne peut rivaliser avec le téléobjectif périscopique du modèle Pro.

Sur ce dernier, on note plus de détails et des teintes moins uniformisées restituant mieux les effets de volume par rapport au Nothing Phone (3a) qui lisse beaucoup à son zoom maximum.

Nothing Phone (3a) Pro : photo grand angle et détail en zoom x60 depuis le même point de vue

Sans surprise, au maximum de son zoom en x60, le Nothing Phone (3a) Pro donne un résultat très retravaillé, mais qui permet de capter un petit détail dans une scène.

Mode Macro du Nothing Phone (3a) Pro

Le Nothing Phone (3a) Pro en profite par ailleurs pour proposer un mode Macro absent du Nothing Phone (3a). Sans être révolutionnaire ni pouvoir approcher de très près le sujet, il permet cependant d'obtenir un résultat bien plus satisfaisant que les capteurs dédiés 2 mégapixels longtemps proposés chez d’autres, avec une belle exposition et des couleurs naturelles.

Conclusion

Les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro constituent une belle surprise. Ils se placent dans la continuité de la génération précédente tout en apportant vraiment du nouveau.

Dotés d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3 offrant une belle polyvalence et des capacités IA, ils ajoutent à leur bloc photo un téléobjectif bienvenu pour enrichir la palette des possibilités en photo.

Evidemment, le capteur périscopique du Nothing Phone (3a) Pro se démarque par ses qualités et sa capacité de grossissement plus importante, mais le Nothing Phone (3a) se défend bien aussi sur ce point même s'il ne faudra pas abuser des forts grossissements.

Le bloc photo est toujours entouré des bandes lumineuses d'un Glyph que l'on pourra personnaliser selon ses envies. Nothing OS 3.1 offre d'ailleurs beaucoup de possibilités de personnalisations, de l'écran de verrouillage aux jeux d'icônes de l'interface. Et bonne nouvelle, vous aurez droit à trois ans de mises à jour Android garanties et 6 ans de correctifs de sécurité !

L'autre grande nouveauté, c'est la fonction Essential Space activable d'un bouton physique sur la tranche. Elle capte des détails du quotidien analysés par IA pour en faire des souvenirs ou le point de départ d'inspirations ou de réflexions.

Parfait pour capter un détail, une couleur ou une impression et pour pouvoir y revenir par la suite, avec une IA détaillant ce qu'elle peut en interpréter et en ajoutant des remarques et des conseils.

Il est difficile d'en exprimer tout l'intérêt en quelques jours de test, mais on sent le potentiel sur la durée et l'astucieuse réflexion de Nothing pour intégrer de façon différente, naturelle et ludique l'intelligence artificielle dans ses smartphones plutôt que de simplement proposer un accès à une IA depuis l'écran d'accueil.

L'autonomie n'est pas en reste et la charge rapide sera bien utile...à condition de se doter du chargeur adéquat, non fourni dans la boîte. Pour le reste, les Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Plus sont une belle réussite !

