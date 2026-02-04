Après le succès critique mais au design clivant de son Headphone (1), Nothing semble prêt à élargir sa gamme audio. Des fuites concordantes, notamment relayées par le très fiable Billbil-kun, dessinent les contours d'un nouveau produit : le Nothing Headphone (a).

Ce modèle s'inscrirait dans une logique de démocratisation, à l'image de ce que la marque a déjà accompli avec ses écouteurs Ear (a), en proposant une version accessible de son casque audio.

Un positionnement tarifaire très agressif

L'information principale qui émane des différentes sources est sans conteste le prix. Le Nothing Headphone (a) serait proposé à 159 € en Europe. Ce tarif représente une réduction drastique, environ de moitié par rapport au Headphone (1) lancé à 299 € et autorise un positionnement compétitif.

Une telle différence de prix suggère des compromis importants. Si une première rumeur évoquait un simple passage du châssis en aluminium à une coque tout en plastique, le leaker Billbil-kun estime que la baisse est trop significative pour se limiter à ce seul changement.

D'autres ajustements, touchant probablement aux composants internes ou aux fonctionnalités, sont à prévoir.

Calendrier et design : à quoi faut-il s'attendre ?

Le calendrier de lancement semble se resserrer. Les précommandes pour le Headphone (a) débuteraient dès le 5 mars 2026, pour une disponibilité effective le 12 mars.

Cette fenêtre coïncide avec les annonces attendues autour du smartphone Nothing Phone (4a), suggérant un lancement coordonné.

Côté esthétique, le Headphone (a) se déclinerait en quatre coloris : noir, blanc, rose et un jaune vif, rappelant la version populaire des écouteurs Ear (a).

La grande inconnue reste la forme générale : Nothing conservera-t-il le design particulier (un mix entre une forme ronde et carrée) et parfois jugé « clivant » du premier modèle, ou optera-t-il pour une approche plus sobre et générique, typique des casques plus économiques ?

Une stratégie cohérente pour conquérir un nouveau public

Cette offensive sur le segment des casques abordables s'inscrit dans une démarche plus globale de la part de Nothing. L'entreprise a confirmé vouloir « redoubler d'efforts » dans la catégorie des casques audio en 2026.

En proposant une alternative moins onéreuse, la marque vise clairement à attirer une clientèle qui, jusqu'ici, pouvait être rebutée par les tarifs de ses produits phares.

Le succès des Nothing Ear (a) a prouvé la pertinence de cette approche. Reste à voir si le Headphone (a) parviendra à conserver l'essentiel de l'expérience Nothing (qualité sonore et écosystème logiciel) tout en justifiant ses concessions matérielles. La réponse est attendue pour début mars, une date que les amateurs de la marque ont sans doute déjà cochée dans leur calendrier.