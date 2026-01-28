La machine est lancée pour le Nothing Phone (4a), dont les traces apparaissent désormais dans les registres réglementaires internationaux. Ces étapes administratives sont des indicateurs fiables de l'arrivée prochaine d'un produit.

Pour Nothing, cela confirme que le développement avance à grands pas, préparant le terrain pour une nouvelle offensive sur le segment très disputé du milieu de gamme.

Des certifications qui en disent long

Les premières preuves concrètes émanent de plusieurs organismes. Un informateur a d'abord repéré le smartphone dans la base de données de la TDRA, l'autorité de régulation des Émirats Arabes Unis.

Le document mentionne clairement le nom de code A069, associé au Nothing Phone (4a). Peu de temps après, la version Pro, portant la référence A069P, a été listée dans la base de données européenne EPREL ainsi que sur le portail indien BIS.

Nothing Phone (3a) et (3a) Pro

Ces certifications officielles croisées ne laissent plus de place au doute quant à l'existence des deux modèles.

Au-delà de la simple confirmation, ces documents techniques livrent des détails précieux. La version Pro (A069P) embarquerait une batterie d'une capacité de 5 080 mAh, une légère augmentation par rapport aux 5 000 mAh de son prédécesseur. La charge resterait fixée à 50W.

Plus intéressant encore, la certification européenne mentionne une protection IP65, offrant une meilleure résistance à la poussière et aux éclaboussures. La batterie serait conçue pour conserver plus de 80% de sa capacité après 1 400 cycles de charge, un gage de durabilité.

Une puce Snapdragon pour rattraper le retard ?

Le principal point d'interrogation concerne les performances. Le Nothing Phone (3a), équipé d'un Snapdragon 7s Gen 3, offre une belle polyvalence d'usage pour une consommation d'énergie maîtrisée.

Pour la nouvelle génération, les rumeurs s'orientent vers l'intégration d'une puce Snapdragon 7s Gen 4. Ce processeur, plus récent, met l'accent sur des capacités de jeu de qualité supérieure, ce qui pourrait permettre au Phone 4a de proposer une expérience encore plus homogène.

Les autres spécifications attendues s'inscrivent dans la continuité, avec des configurations probables de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une distinction notable pourrait se jouer sur la connectivité : la prise en charge de l'eSIM serait, selon certaines fuites, réservée au modèle Pro, laissant le modèle standard avec un emplacement pour carte SIM physique uniquement.

Ce choix segmenterait davantage la gamme et orienterait les utilisateurs en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de connectivité.

Quel positionnement tarifaire pour 2026 ?

La question du prix est centrale, surtout dans un contexte économique tendu. Nothing a déjà prévenu que les tarifs de ses téléphones pourraient augmenter en 2026 en raison de la hausse des coûts des composants clés comme la DRAM et la NAND.

Les premières estimations non officielles placent le Nothing Phone 4a aux alentours de 475 dollars, tandis que la version Pro pourrait atteindre les 540 dollars. Ce positionnement tarifaire le placerait en concurrence frontale avec de nombreux acteurs bien établis.

Le calendrier de lancement semble se dessiner avec une présentation probable en mars 2026, respectant le cycle annuel de la marque. Il faudra sans doute faire passer la pilule de l'augmentation de tarif mais il sera difficile d'y échapper alors que la crise des composants mémoire ne fait que commencer.