La marque Nothing lance officiellement le déploiement de sa surcouche Nothing OS 4.0, basée sur Android 16. Annoncée ce 21 novembre, cette mise à jour majeure apporte un design rafraîchi, de nouvelles fonctionnalités comme un mode sombre amélioré, une vue multitâche flottante et des outils dopés à l'intelligence artificielle, marquant une étape clé dans la stratégie logicielle de la marque.

L'annonce met fin à des mois d'attente et positionne le nouveau logiciel comme une pièce centrale de la stratégie de l'entreprise, fortement orientée vers l'intelligence artificielle. Cette sortie intervient après une longue période de tests publics lancée fin octobre, qui a permis de recueillir les retours essentiels de la communauté.

Un déploiement progressif après une phase de test intensive

Avant de lancer la version stable, Nothing avait ouvert les vannes de son programme bêta pour permettre aux utilisateurs les plus audacieux de tester en avant-première la nouvelle mouture de son système.

Nothing OS 4.0. Thoughtfully designed to be easy on the eye, move smooth, react fast, distract less, and feel more personal. Let your mind flow. pic.twitter.com/zIALtAQc5S — Nothing (@nothing) November 21, 2025

Le processus se fera, comme à l'accoutumée, de manière graduelle. Les appareils compatibles devraient recevoir la notification de mise à jour au cours des jours suivant le lancement officiel.

Pour vérifier manuellement sa disponibilité, il suffit de se rendre dans les paramètres du téléphone, sous la section Système puis Mises à jour du système.

Quels sont les appareils concernés par cette première vague ?

Bien que Nothing n'ait pas communiqué de liste formelle pour le lancement stable, les modèles inclus dans la phase bêta donnent une excellente indication des premiers servis.

Le Nothing Phone (3) est en première ligne, mais les Phone (2), Phone (2a), 2a Plus, 3a et 3a Pro devraient également recevoir la mise à jour dès les premiers jours. En revanche, le tout premier Nothing Phone (1), sorti en 2022, semble être le grand absent de cette mise à niveau.

Le support devrait logiquement s'étendre aux autres modèles de la gamme, incluant le futur Phone (3a) Lite, ainsi qu'aux appareils de la sous-marque CMF, qui fonctionnent également sous Nothing OS et bénéficient des engagements de suivi logiciel de l'entreprise.

Les nouvelles fonctionnalités au cœur de l'expérience

Au-delà des améliorations natives d'Android 16, cette mise à jour apporte un mélange de fonctionnalités exclusives à l'écosystème Nothing. L'une des plus visibles est le nouveau mode Extra Sombre, qui promet d'aller plus loin que le mode sombre traditionnel en améliorant le contraste pour réduire la fatigue oculaire et économiser la batterie.

L'interface globale a été rafraîchie, avec un menu de réglages rapides plus épuré, un écran de verrouillage plus réactif et de nouveaux designs d'horloges.

Sur le plan pratique, la vue Pop-Up View fait son apparition, permettant d'afficher deux applications dans des fenêtres flottantes simultanément. Nothing a également introduit un tableau de bord dédié au suivi de l'usage de l'intelligence artificielle et des widgets personnalisés par les utilisateurs, partageables via la plateforme Nothing Playground.

Enfin, des fonctions spécifiques comme la caméra "Stretch" du Phone (3), désormais disponible sur la série Phone (2), et la fonction Lock Glimpse (affichage de publicités sur l'écran de verrouillage, désactivé par défaut sur les modèles 3a suite à des critiques) viennent compléter une mise à jour qui se veut la plus importante de l'année pour la jeune marque.