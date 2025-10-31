La frénésie de lancements chez Nothing ne s'arrête plus. Après avoir lancé quatre modèles en 2025, la marque londonienne s'attaque à l'entrée de gamme avec le Phone (3a) Lite. Vendu à 249€, il a tout d'un excellent rapport qualité-prix.

Sauf qu'à y regarder de plus près, ce nouveau téléphone est un clone de sa sous-marque, avec des sacrifices notables et une nouvelle politique logicielle qui fait grincer des dents.

Est-ce un CMF Phone 2 Pro déguisé ?

La ressemblance est frappante. Le Phone (3a) Lite est un "recyclage" quasi-identique du CMF Phone 2 Pro, lancé par la filiale "low cost" de Nothing au printemps. On retrouve le même design général (164 x 78 mm), mais le Phone (3a) Lite troque la coque en plastique opaque pour un dos en verre.

Il gagne aussi une certification IP54 contre les projections d'eau, et une version simplifiée de l'interface Glyph (une seule LED).

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

À l'intérieur, c'est la même machine. Le Phone (3a) Lite embarque un superbe écran Amoled de 6,77 pouces à 120 Hz (jusqu'à 3000 nits).

Il est animé par la même puce MediaTek Dimensity 7300 Pro, accompagnée de 8 Go de RAM, et une batterie confortable de 5000 mAh (charge 33W). C'est une fiche technique très solide pour 249€.

Quels sont les compromis pour ce prix ?

Le premier sacrifice est photographique : le téléobjectif 50 Mpx du CMF Phone 2 Pro disparaît au profit d'un simple capteur macro de 2 Mpx. Mais le vrai compromis est logiciel.

Pour atteindre ce prix plancher, Nothing adopte une nouvelle politique : le téléphone est livré avec des bloatware (TikTok, Facebook, Instagram) et des services Meta préinstallés qui ne peuvent être que "désactivés". De plus, l'écran de verrouillage affichera des publicités ("Lock Glimpse"), une fonction heureusement désactivable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Phone (3a) Lite a-t-il les glyphes ?

Oui, mais en version très allégée. Il ne dispose que d'une seule LED au dos, appelée "Glyph Light", qui sert principalement aux notifications et aux appels.

Quelles sont les garanties de mise à jour ?

Le téléphone sort sous Nothing OS 3.5 (Android 15). Nothing promet trois ans de mises à jour d'OS (Android) et six ans de correctifs de sécurité, ce qui est excellent pour cette gamme de prix.

Quel est le prix exact du Nothing Phone (3a) Lite ?

Le smartphone est lancé à 249 € pour la version 8/128 Go et 279 € pour la version 8/256 Go.