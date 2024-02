Après le Nothing Phone (2) lancé en juillet dernier et mettant toujours l'accent sur le motif lumineux Glyph au dos ainsi que la surcouche Nothing OS avec une fiche technique relevée, le jeune fabricant semble vouloir étoffer encore sa gamme grâce à un nouveau modèle.

Un smartphone Nothing Phone (2a) a été évoqué ces derniers mois et pressenti comme un modèle allégé du Phone (2) avec une configuration de milieu de gamme. Un certain nombre de détails sur sa configuration ont ainsi émergé, en attendant une confirmation officielle.

Elle pourrait venir bientôt puisque Nothing a commencé le teasing du smartphone Nothing Phone (2a) qui devrait logiquement être annoncé aux alentours (pendant ou un peu avant) du salon MWC 2024 de Barcelone qui se tiendra fin février.

Que nous réserve Nothing ?

Le teaser ne confirme que la dénomination et un détail du design qui semble confirmer la présence d'un motif lumineux Glyph à l'arrière, comme ses deux prédécesseurs.

D'après les quelques fuites, on aurait affaire à un smartphone doté d'un affichage 6,72 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et un poinçon pour un capteur photo avant de 16 ou 32 mégapixels.

Le smartphone embarquerait un processeur MediaTek Dimensity 7200 associé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Les quelques détails et images volées d'un prototype plaident pour un bloc photo circulaire à l'arrière, avec deux capteurs photo (grand angle et ultra grand angle), tous deux de 50 mégapixels.

Le Glyph toujours à l'honneur

Le motif Glyph serait différent et un peu plus léger que celui des Nothing Phone (1) et (2) et son passage par une certification laisse entendre que le smartphone profitera d'une charge rapide filaire de 45W.

Dessin supposé du Glyph du Nothing Phone (2a)

Le Nothing Phone (2a) devrait être lancé avec Android 14 à bord et la surcouche Nothing OS 2.5 jouant toujours sur son aspect épuré et ses fonctions dédiées pour l'écosystème de produits Nothing (écouteurs et montre connectée).

Il reste à connaître la grille tarifaire et voir comment sera positionné le smartphone par rapport aux deux autres modèles.