La jeune marque Nothing, pilotée par Carl Pei, ancien dirigeant de OnePlus, n'a pas mis longtemps à dévoiler un premier smartphone Nothing Phone (1) suivi d'un Nothing Phone (2).

Leur particularité repose sur leur dos transparent mais aussi lumineux grâce au Glyph, un motif aux multiples usages apportant une distinction immédiate. Les smartphones s'appuient également sur une surcouche spécifique Nothing OS se voulant épurée et concentrée sur les fonctions essentielles.

Le succès semble être au rendez-vous malgré le marché hyperconcurrentiel dans lequel s'engage Nothing mais avec l'expérience de Carl Pei et une présence régulière sur les réseaux sociaux pour entretenir l'image de marque.

Nothing Phone (2a), le troisième membre de la gamme ?

Un nouveau smartphone serait en préparation sous la forme d'un Nothing Phone (2a) dont une partie des caractéristiques ont commencé à émerger, auxquelles s'ajoutent désormais des images supposées.

Il aurait déjà passé un certain nombre de certifications et porterait la référence A142 avec le nom de code Pacman ou Aero. Le Nothing Phone (2a) serait doté d'un affichage 6,72 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz. Un poinçon centré devrait loger un capteur 16 mégapixels pour les selfies.

Prototype PVT du Nothing Phone 2a ?

Ce serait le premier smartphone du marché embarqué un nouveau processeur de milieu de gamme Dimensity 7200 de MediaTek gravé en 4 nm, avec deux coeurs puissants ARM Cortex-A715 et 6 coeurs économiques ARM Cortex-A510, ainsi qu'un GPU ARM Mali-G610 MP4, le tout épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (avec une possible variante en 256 Go).

Un Glyph simplifié mais toujours présent

Le Nothing Phone (2a) se distinguerait par un bloc photo circulaire centré comportant 2 modules de 50 mégapixels (grand angle) et 50 mégapixels (ultra grand angle) avec toujours un Glyph lumineux qui se distinguerait par trois bandes lumineuses autour du bloc photo.

Le motif lumineux supposé du Nothing Phone 2a

Les images d'un prototype PVT (Production Verification Unit) ont commencé à circuler mais elles ne montrent pas le dos protégé par une coque ne confirmant que le placement des capteurs photo.

Le smartphone devrait embarquer une batterie de 5000 mAh et être lancé avec Android 14 et une surcouche NothingOS 2.5. Le Nothing Phone (2a) pourrait être dévoilé durant le salon MWC 2024 de Barcelone en février prochain, avec un tarif attendu autour de 400 dollars.