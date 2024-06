La marque Nothing s'est distinguée par ses designs tout en transparence et en bandes lumineuses, d'abord pour ses écouteurs et ensuite pour ses smartphones. L'été dernier, elle avait lancé le modèle Nothing Phone (2) positionné en haut de gamme.

La gamme s'est complétée en début d'année avec un Nothing Phone (2a) plus orienté sur le milieu de gamme et un plus discret sur l'éclairage dorsal en le limitant au bloc photo.

L'été, période propice aux lancements de Nothing, arrivant, la question se pose de savoir si l'on découvrira bientôt un smartphone Nothing Phone (3) venant renouveler la gamme.

Nothing met le cap sur l'IA

Le fondateur et dirigeant de l'entreprise Carl Pei s'est exprimé sur le sujet et a donné des pistes à ce sujet. Il a rappelé la révolution actuelle de l'intelligence artificielle et l'effort des fabricants pour intégrer une IA générative dans les modèles haut de gamme.

Ne doutant pas que le smartphone restera le premier équipement IA des consommateurs, il indique que Nothing travaille aussi depuis plusieurs mois sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle à intégrer dans la surcouche Nothing OS de ses smartphones.

Nothing Phone (2a)

Tout ceci prend du temps pour être finalisé et répondre aux attentes, à savoir une véritable utilité et pas une simple addition de fonctionnalité inutile. Ces nouvelles interactions IA seront proposées dans un smartphone Nothing Phone (3) dont Carl Pei indique qu'il sera lancé " l'année prochaine ".

Voici qui répond aux interrogations sur le calendrier du prochain smartphone de référence de la marque qui devrait donc connaître un cycle de développement allongé par rapport aux générations précédentes et n'être dévoilé qu'en 2025.

La marque CMF en soutien avec un premier smartphone

Pour autant, Nothing ne restera pas inactive et continuera de lancer des produits dans l'année, soit sous sa propre marque sous via sa marque fille CMF. La firme commence déjà à teaser l'arrivée d'un premier smartphone CMF Phone 1.

Ses caractéristiques ne sont pas encore connues mais des éléments de design ont été mis en avant à plusieurs reprises, l'une des images semblant mettre en avant une roue crantée placée dans un angle de l'appareil mais sans précisions sur sa fonction (ni sur son existence réelle).

La marque CMF cherchant à proposer des produits équilibrés et abordables, le CMF Phone 1 devrait en principe se positionner en milieu de gamme et offrir un bon rapport qualité / prix. Le teasing ayant démarré, une annonce officielle est attendue dans les prochaines semaines avec peut-être d'autres éléments dévoilés avant cela.