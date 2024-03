Le Nothing Phone (1) avait ouvert l'accès au marché des smartphones puis le Nothing Phone (2) a apporté une montée en gamme. Avec le Nothing Phone (2a), la marque Nothing complète sa série en proposant un smartphone de milieu de gamme voulant proposer un très bon rapport qualité / prix.

Le smartphone offre un affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et protégé par du verre Gorilla Glass 5. Il est poinçonné pour accueillir un capteur photo à selfies de 32 mégapixels.

La coque présente des tranches droites rappelant celle de l'iPhone et imposant une épaisseur de 8,55 m pour un poids de 190 g. Le smartphone est certifié IP54, ce qui protégera seulement des éclaboussures et de la pluie.

Processeur MediaTek et grande batterie

Le Nothing Phone (2a) embarque un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. C'est un processeur polyvalent gravé en 4 nm qui pourra accomplir toutes les tâches du quotidien et ne pas se sentir trop à l'étroit pour les applications plus gourmandes.

Pour l'accompagner, on trouvera une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire 45W (pas de charge sans fil sur ce modèle).

Ce qui fait le charme du Nothing Phone (2a) se trouve à l'arrière. Le fabricant opte pour un bloc photo circulaire comprenant deux capteurs de 50 mégapixels capables d'enregistrement vidéo 4K, le premier grand angle de type Samsung GN9 avec ouverture f/1,88 et le second ultra grand angle de type Samsung JN1 avec ouverture f/2,2 et un angle de vue de 114 degrés.

Motif Glyph simplifié et interface Nothing OS

Autour du bloc photo se déploie le motif lumineux Glyph, représenté par plusieurs sections de LED. Le motif est plus discret et rassemblé sur la partie haute du smartphone.

Personnalisable, il peut avertir de certains événements (appels, notifications) ou servir de flash d'appoint. La partie inférieure de la coque joue d'un effet de transparence donnant l'illusion de voir les entrailles du smartphone.

Le Nothing Phone (2a) profite d'Android 14 et de la surcouche Nothing OS qui joue la carte d'une présentation sobre et épurée. On apprécie ou pas le style pointillé pour l'affichage des informations et de certains widgets et le style noir et blanc marqué de touches de rouge. L'interface mise toujours sur ses widgets personnalisables.

Lancé comme d'habitude en coloris noir ou blanc, le smartphone Nothing Phone (2a) peut déjà être précommandé au prix de 349 € en version 8 / 128 Go ou bien à 399 € pour la configuration 12 / 256 Go.