Nothing confirme le lancement du Phone (3a) Lite le 29 octobre, un smartphone d'entrée de gamme. Mais cette annonce est éclipsée par une nouvelle stratégie : l'intégration d'applications préinstallées et d'un système de "contenu" sur l'écran de verrouillage, baptisé "Lock Glimpse", pour ses appareils non-flagship. La communauté gronde.

Ce que l'on sait du Phone (3a) Lite

L'officialisation est tombée via les réseaux sociaux : le Nothing Phone (3a) Lite sera présenté le 29 octobre. Ce modèle vient compléter une gamme 2025 déjà dense, comprenant le Phone (3) (sorti en juillet) et les Phone (3a) et (3a) Pro (lancés en mars).

Comme son nom "Lite" l'indique, il s'agira d'une version plus abordable et moins puissante que le Nothing Phone (3) de base, qui se positionnait déjà en milieu de gamme.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.



Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl — Nothing (@nothing) October 27, 2025

Le teaser vidéo est bref, mais il confirme la signature esthétique de Nothing : un design partiellement transparent. On y aperçoit aussi ce qui semble être un indicateur LED, peut-être une version minimaliste de l'interface Glyph qui a fait la réputation de la marque.

Les rumeurs évoquent 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un prix qui pourrait se situer sous la barre des 300 € (on parle de 249 €), bien en dessous des 349 € du Phone (3a).

Le véritable enjeu : la fin du "Clean OS"

Cependant, le téléphone lui-même est presque passé au second plan. La véritable information qui agite les forums est un changement de cap radical pour Nothing OS.

La marque, qui avait bâti son image sur une expérience Android (presque) "pure" et garantie sans "bloatware", fait machine arrière. Des utilisateurs de la bêta de Nothing OS 4.0 ont découvert une nouvelle fonction "Lock Glimpse", un outil affichant du "contenu captivant" sur l'écran de verrouillage.

Akis Evangelis, cofondateur de Nothing, a confirmé la nouvelle. Pour assurer des "modèles de revenus durables" et ne pas répercuter la hausse des coûts (le fameux BOM ou "bill of materials") sur le client, l'entreprise va désormais inclure "une sélection réfléchie d'applications et de services partenaires tiers" sur ses appareils non-flagship.

La grogne des fidèles et le pari de la rentabilité

La pilule ne passe pas. Nothing a attiré une communauté de passionnés, souvent des tech enthusiasts, justement grâce à sa promesse d'un OS propre, une alternative directe aux interfaces surchargées de concurrents comme Samsung ou Xiaomi.

Sur les forums, notamment Reddit, les utilisateurs dénoncent une "trahison" des principes fondateurs de la marque. "Nous choisissons Nothing pour le 'Clean OS'. Mon prochain téléphone ne sera pas un Nothing avec le bloatware que vous prévoyez", peut-on lire. Une pétition sur Change.org a même été lancée.

Nothing Phone (3a) et (3a) Pro avec Glyph

L'entreprise tente de rassurer. Akis Evangelis a précisé que ces applications seront celles que "la plupart des gens installent dès le premier jour" (comme Instagram) et qu'elles seront, espérons-le, désinstallables. Quant au "Lock Glimpse", la fonction resterait optionnelle, bien que sa disponibilité puisse varier selon les régions.

Nothing se retrouve face à un dilemme classique : préserver son identité de niche qui a fait son succès ou assurer sa rentabilité sur le marché ultra-concurrentiel de l'entrée de gamme.

La présentation du 29 octobre sera donc observée de très près, non pas tant pour les spécifications du Phone (3a) Lite, mais pour voir comment la marque va gérer cette nouvelle crise de confiance avec sa communauté.