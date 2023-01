Dans sa lutte contre les délits routiers et en vie d'une amélioration globale de la sécurité routière, le gouvernement mise énormément sur les zones de contrôle de vitesse. Cela passe par l'installation d'un nouveau lot de radars de nouvelle génération.

Au total, 600 radars de ce nouveau type seront installés au cours de l'année 2023 avec pour objectif de dissuader les excès de vitesse, et en cas de constat, de sanctionner automatiquement les conducteurs. En marge, on évoque que le parc de radar en France pourrait rapporter plus d'un milliard d'euros sur l'année 2023.

600 nouveaux radars prévus pour 2023

Au revoir donc les cabines en forme de réfrigérateur : trop imposantes, sensibles et aux fonctionnalités limitées. Bonjour aux radars prenant la forme de tourelles ou aux voitures privées réalisant des mesures au sein mec du trafic.

Pour aller plus loin, de nouveaux dispositifs, des radars urbains seront prochainement installés. Dans les faits, ces radars urbains existent depuis 2021 mais ils sont peu nombreux et ont surtout servi de tests ces deux dernières années sans aucune verbalisation à la clé.

Le premier d'entre eux a être activé est installé à Belfort en Franche-Compté au niveau de la commune de Valdoie. Il s'agit de radars tourelle miniatures qui ne se limitent pas au seul contrôle de vitesse. Disposant de plusieurs caméras, ces radars peuvent verbaliser les excès de vitesse, mais également l'absence du port de ceinture, l'utilisation de téléphone au volant, le franchissement des lignes blanches ou le non-respect des distances de sécurité.

Dans un premier temps, leur fonction se limitera aux excès de vitesse, et le franchissement des feux rouges.

Le déploiement des 600 radars urbains prévus cette année se fera progressivement. Quant aux diverses fonctionnalités évoquées, elles seront également adoptées, à condition que les tests et le cadre légal soient au rendez-vous.