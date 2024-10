La gamme iPad mini n'est pas abandonnée par Apple qui lance un nouveau modèle après celui de 6e génération sorti en septembre 2021. Le format ne bouge pas avec un écran Liquid Retina de 8,3 pouces aux mêmes caractéristiques qui est désormais compatible avec l'Apple Pencil Pro (en plus de l'Apple Pencil).

Toujours de 12 mégapixels, le capteur photo grand-angle à l'arrière prend en charge le Smart HDR 4, tout comme le capteur photo grand-angle à l'avant.

Le port USB-C est avec débit doublé de jusqu'à 10 Gbit/s. L'autonomie promise de jusqu'à 10 heures sur le Web en Wi-Fi reste identique, en soulignant cependant une connectivité Wi-Fi 6E (au lieu de Wi-Fi 6).

Avec puce A17 Pro (pour Apple Intelligence)

Le nouvel iPad mini est équipé d'une puce A17 Pro que l'on retrouve sur l'iPhone 15 Pro. C'est heureux, puisque c'est le minimum requis par Apple pour pouvoir prendre en charge Apple Intelligence… quand ces fonctionnalités IA daigneront débarquer en Europe.

Apple insiste forcément sur l'amélioration des performances avec la puce A17 Pro. Un processeur 30 % plus rapide, un GPU avec des performances graphiques en hausse de 25 % et un Neural Engine 16 cœurs deux fois plus rapide par rapport au modèle précédent avec puce A15 Bionic.

Dans sa version avec connectivité cellulaire, le support pour carte nano SIM est abandonné et c'est un passage à l'eSIM.

Prix et disponibilité

La version de base du nouvel iPad mini commence à 128 Go de stockage. Il n'y a ainsi plus l'ancienne proposition avec 64 Go. Les autres versions sont avec 256 Go et 512 Go de stockage.

En précommande aujourd'hui et disponible le 23 octobre, le prix débute à 609 € pour le modèle Wi-Fi et 779 € pour le modèle Wi-Fi + cellulaire.