La tablette tactile iPad Mini n'a pas été mise à jour depuis longtemps (la dernière version date de 2021) et la crainte était qu'Apple n'abandonne son format compact pour se concentrer sur les plus grands modèles iPad Pro et iPad Air.

Malgré tout, la rumeur a régulièrement évoqué l'existence d'une tablette tactile iPad Mini 7 en cherchant à cerner ses caractéristiques et sa date de lancement possible, potentiellement sur la fin de l'année.

Apple a profité du début d'année et de l'arrivée de la puce Apple M4 pour renouveler sa gamme de tablettes iPad Pro mais aucun signe n'a été donné en faveur du maintien de l'iPad Mini.

Les Apple Store à court d'iPad Mini

Pourtant, maintenant qu'Apple a officialisé un événement le 9 septembre pour sa série de smartphones iPhone 16, il se murmure qu'une tablette iPad Mini pourrait s'inviter à la fête.

Plus précisément, les boutiques Apple Store semblent être à court de stock de la tablette actuelle iPad Mini 6 et ne voient pas venir de nouveaux arrivages. Cela pourrait préparer l'arrivée imminente d'un nouveau modèle.

La logique veut que sa fiche technique revisitée lui permette de supporter l'environnement Apple Intelligence et ses capacités d'IA générative grâce à la présence d'un processeur mobile récent et d'une quantité de RAM suffisante.

Une Apple Watch spéciale pour les 10 ans ?

Elle ne serait pas la seule à se retrouver dans les starting-blocks puisqu'une tablette tactile classique iPad 11 serait aussi dans les cartons.

L'événement du 9 septembre aura une saveur particulière puisque, outre les iPhone 16, il marquera la dixième année d'existence de la montre connectée Apple Watch. Là encore, une rumeur concernant une version spéciale Apple Watch X, comme ce fut le cas avec l'iPhone X pour les 10 ans de l'iPhone, lancée pour fêter cet anniversaire circule mais demande encore confirmation à côté de l'Apple Watch Series 10.