L'application Courrier dans Windows 10 et Windows 11 a vocation à disparaître. Elle cédera sa place au nouvel Outlook qu'il est déjà possible d'essayer en préversion. Il était actuellement disponible pour les comptes Microsoft uniquement.

Le nouvel Outlook pour Windows doit concrétiser l'ambition d'un client de messagerie unique, afin d'englober l'application Win32 et UWP sur ordinateur Windows, Outlook Web Access (OWA) et le client sur macOS.

En s'appuyant sur la version web d'Outlook, c'est un choix qui aura l'avantage de remettre de l'ordre dans les propositions de Microsoft et offrira ainsi un environnement commun de type Outlook.com.

La demande pour Gmail enfin entendue

L'autre bonne nouvelle est qu'en plus des comptes Microsoft 365 (outlook.com, hotmail.com ou encore live.com) et des comptes professionnels ou scolaires Microsoft, la prise en charge d'autres comptes arrive.

Ce support d'autres comptes débute par Gmail lors de l'ajout d'un compte, sachant néanmoins que le déploiement est en cours et pourra donc mettre un certain temps à arriver en fonction des situations. Google Agenda et Contacts sont de la partie, en plus de l'email.

Ultérieurement, Microsoft a prévu de déployer le support pour Yahoo, iCloud et les comptes email IMAP. Aucun calendrier de déploiement n'est cependant précisé.

Également avec le nouvel Outlook

D'autres améliorations avec le nouvel Outlook pour Windows concernent l'intégration de Microsoft Editor (ou Rédacteur Microsoft) pour des suggestions intelligentes en matière de rédaction et d'orthographe, la possibilité d'épingler des emails importants en haut de la boîte de réception.

L'envoi d'un message peut être retardé de 10 secondes, ce qui peut être éventuellement utile pour une annulation si une erreur est constatée juste après la demande d'envoi. Il est en outre possible de participer à des réunions Skype ou Teams directement depuis l'application.