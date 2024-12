Mi-janvier prochain, Bouygues Telecom devrait introduire une nouvelle Bbox. Directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting a lancé un compte à rebours depuis fin novembre via une publication sur le réseau social X.

Son message est accompagné d'une photo avec un gros plan sur un produit matériel, ainsi que des hashtags nouveauté, fibre et WiFi. L'effet de surprise a toutefois été de courte durée, suite à des fuites d'abonnés Bbox ayant reçu la nouvelle box.

Positionnée à la verticale, la nouvelle Bbox en fibre optique est avec compatibilité Wi-Fi 7. Elle dispose d'un écran tactile en façade pour la configuration et le raccordement d'équipements. Au dos, la connectique comprend trois ports Ethernet (2 x 1 Gbit/s et 10 Gbit/s).

Avec répéteur Wi-Fi 7 (6 GHz compris)

Tiino-X83 continue de compiler les images en rapport avec la nouvelle Bbox qu'il reçoit de « leakers », dont son interface de gestion où la mention Wi-Fi 7 est affichée, mais également d'un nouveau répéteur Wi-Fi 7.

Un point important souligné est du Wi-Fi 7 Tri-band, ce qui implique les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Rappelons que le Wi-Fi 7 est une évolution du Wi-Fi 6E qui avait ajouté la bande de fréquences 6 GHz au faible encombrement et des canaux avec une largeur deux fois plus importante de 320 MHz.

Une information encore tenue secrète concerne l'offre commerciale avec la nouvelle Bbox. Actuellement, Bbox ultym est avec Wi-Fi 6E et des débits de jusqu'à 8 Gbit/s (descendant) et 1 Gbit/s (montant).

N.B : source images : @TiinoX83, @itscorentin_, @r1mhollywood.