En 2006, l'Union astronomique internationale (UAI), connue pour ses travaux de normalisation et de nomenclature dans le domaine de l'astronomie, a redéfini ce qu'est une planète, entraînant ainsi le déclassement de Pluton. Aujourd'hui, des chercheurs appellent à une nouvelle révision de cette définition pour tenir compte des découvertes récentes.

Les 8 planètes de notre système solaire (avec Pluton qui s'est incrustée).

Credits : NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington (Mercury), USGS Astrogeology Science Center (Venus, Mars), NASA's Goddard Space Flight Center / Space Telescope Science Institute (Jupiter), NASA / JPL / Space Science Institute (Saturn), NASA's Goddard Space Flight Center (Earth, Jupiter, Uranus).



Selon l'Union astronomique internationale, un objet est classé comme planète s'il :

Est en orbite autour du Soleil,

A une masse suffisante pour avoir une forme à peu près ronde,

A dégagé son orbite des autres objets.

C'est ce dernier critère qui a disqualifié Pluton comme planète. Des chercheurs des universités de Californie et de Colombie-Britannique soulignent que les récentes découvertes posent d'autres problèmes avec cette définition.

Image colorisée de Pluton, prise le 13 juillet 2015 à partir de la sonde New Horizons de la NASA.

Crédits : NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute





Le premier critère, par exemple, exclut les exoplanètes découvertes jusqu'ici qui n'orbitent pas autour du Soleil. Pour remédier à cela, des astronomes proposent une définition plus quantitative et objective d'une planète, fondée sur la notion de « dominance dynamique ». Un objet dynamiquement dominant a suffisamment de gravité pour « nettoyer » son orbite en accumulant ou en rejetant les objets plus petits. Toutes les planètes de notre système solaire sont dynamiquement dominantes, contrairement à Pluton.

Les chercheurs suggèrent désormais de redéfinir une planète en fonction de sa masse. Ainsi, un corps serait considéré comme une planète s'il :

Orbite autour d'une ou plusieurs étoiles, naines brunes ou restes stellaires,

Est plus massif que 1 023 kg,

Est moins massif que 13 fois la masse de Jupiter, soit environ 2,5 x 10^28 kg.

La proposition sera présentée à l'Assemblée générale de l'UAI en août prochain. Toutefois, il est probable que plusieurs années seront nécessaires avant que des modifications officielles ne soient adoptées.