Pour des millions d'utilisateurs Android, c'était plus qu'une application, c'était la porte d'entrée vers une personnalisation totale de leur smartphone.

Nova Launcher, après plus d'une décennie de service, arrive au terme de son histoire. Son fondateur et unique développeur restant, Kevin Barry, a annoncé le 6 septembre qu'il quittait Branch, la société d'analyse qui avait racheté l'application en 2022. Pire encore, il a confirmé que Branch lui avait demandé de stopper net le développement, y compris ses efforts pour rendre le projet open source.

Comment en est-on arrivé là ?

L'histoire ressemble à une chronique de mort annoncée depuis le rachat par Branch en 2022. Malgré les promesses initiales de laisser l'équipe de développement indépendante, la réalité a été tout autre.

Des licenciements massifs en 2024 ont décimé l'équipe, ne laissant que le fondateur, Kevin Barry, seul aux commandes. Sans mise à jour majeure depuis près d'un an et demi, l'application était déjà en sursis. Le départ de son créateur, contraint d'abandonner le navire, n'est que le dernier clou dans le cercueil d'une application autrefois florissante.

Pourquoi la promesse de l'open source était-elle si importante ?

Lors du rachat, l'ancien PDG de Branch avait fait une promesse publique, contractuellement engagée selon lui : si Kevin Barry venait à quitter l'entreprise, le code de Nova Launcher serait rendu open source pour que la communauté puisse prendre le relais.

C'était la garantie que l'application survivrait à ses aléas commerciaux. Aujourd'hui, avec le départ de Barry et le refus de la nouvelle direction de Branch de tenir cet engagement, c'est une véritable trahison pour les utilisateurs. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour faire pression sur l'entreprise afin qu'elle respecte sa parole.

Quel avenir pour les utilisateurs de Nova Launcher ?

Pour l'instant, l'application reste fonctionnelle et disponible sur le Google Play Store. Cependant, sans aucune mise à jour à l'horizon, son obsolescence est inévitable. Les futures versions d'Android finiront par créer des incompatibilités, des bugs et des failles de sécurité.

Les utilisateurs n'ont d'autre choix que de se tourner progressivement vers des lanceurs alternatifs. C'est la fin d'une époque pour la personnalisation sur Android, un domaine où Nova Launcher a régné en maître pendant plus de treize ans, façonnant l'expérience de millions de personnes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je encore utiliser Nova Launcher sur mon téléphone ?

Oui, l'application installée sur votre téléphone continuera de fonctionner normalement pour le moment. Elle est également toujours téléchargeable sur le Google Play Store. Le problème est qu'elle ne recevra plus de mises à jour, ce qui la rendra incompatible avec les futures versions d'Android et potentiellement vulnérable à des failles de sécurité.

Qu'est-ce qu'un "launcher" Android ?

Un launcher, ou lanceur d'applications, est l'interface qui vous permet d'organiser et de lancer les applications sur votre smartphone Android. Il gère l'écran d'accueil, le tiroir d'applications et les icônes. Les lanceurs tiers comme Nova Launcher permettent une personnalisation beaucoup plus poussée que celle proposée par défaut par les fabricants de téléphones (Samsung, Google, etc.).

Y a-t-il un espoir que Nova Launcher devienne open source ?

L'espoir est mince mais la communauté ne baisse pas les bras. Une pétition circule pour exiger de Branch qu'elle honore sa promesse initiale. Sans une forte pression publique, il est peu probable que l'entreprise investisse du temps ou des ressources pour publier un code qu'elle semble considérer comme sans valeur.