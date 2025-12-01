Linus Torvalds a annoncé dimanche la sortie du noyau Linux 6.18. Cette mouture est considérée comme une candidate sérieuse pour devenir la prochaine version LTS (Long-term support).

Des améliorations pour les joueurs et plus

Linux 6.18 renforce le support pour les appareils de jeu portables. Les consoles comme l'ASUS ROG Ally et le Lenovo Legion Go 2 bénéficient de correctifs pour les interruptions et les problèmes de reprise NVMe.

De plus, un nouveau pilote de monitoring matériel est introduit pour les appareils GPD, améliorant la gestion des ventilateurs. Les joueurs apprécieront également que la prise jack audio de la manette Sony DualSense soit désormais pleinement fonctionnelle.

Le support matériel ne s'arrête pas là. Le noyau étend sa compatibilité avec de nouveaux ordinateurs portables, comme les Xiaomi Redmibook, ou les modèles Alienware et Dell série G qui profitent d'un contrôle avancé des ventilateurs et de l'éclairage RGB. Les travaux se poursuivent aussi pour améliorer la prise en charge des puces Apple M2 Pro, Max et Ultra.

Une optimisation des performances et le retrait de Bcachefs

Sur le plan des performances, l'introduction de sheaves constitue une avancée. Il s'agit de caches par processeur pour les allocations mémoire, ce qui devrait accélérer le multitâche pour tous les utilisateurs. En parallèle, les optimisations du pilote exFAT promettent des temps de chargement plus rapides.

Pour les systèmes de fichiers, une annonce importante concerne le retrait de Bcachefs. Cette décision n'est pas due à des problèmes techniques dans le code, mais aux difficultés de son mainteneur à suivre les processus de développement du noyau.

En matière de sécurité

La sécurité a été renforcée dans Linux 6.18 avec l'ajout du support pour la signature des programmes BPF, garantissant l'intégrité du code chargé dynamiquement. Le sous-système d'audit est désormais capable de gérer plusieurs modules de sécurité Linux (LSM) simultanément. À noter que le chiffrement du bus TPM a été désactivé par défaut en raison de problèmes de performance.

Le langage Rust continue son intégration progressive dans le noyau. Cette version introduit un nouveau pilote DRM en Rust pour les GPU ARM Mali, bien qu'il soit encore expérimental. Enfin, des optimisations réseau améliorent les performances de réception UDP jusqu'à 47 %, renforçant la résilience face aux attaques par déni de service.