Nvidia vient de livrer une nouvelle vidéo de démonstration de sa technologie Nvidia Ace, qui promet de rendre les PNJ plus intéressants et réalistes grâce à l'intelligence artificielle générative.

La vidéo place le joueur dans la peau d'un enquêteur qui questionne le personnel d'un hôtel pour obtenir le numéro de chambre d'une cible. Il peut ainsi échanger avec 3 PNJ affichant chacun une personnalité bien distincte.

La démo a été développée en partenariat avec le studio Inworld AI et met en avant la technologie Riva qui retranscrit les paroles du joueur en texte pour échanger avec les PNJ. Exit donc les questions à choix multiples, il suffit de parler pour questionner les PNJ et échanger naturellement avec eux pour leur soutirer les informations.

Les interactions sont ainsi bien plus naturelles et poussées. Les développeurs auront la possibilité de développer l'histoire des personnages, leur expérience, leurs caractères, et l'on pourrait ainsi passer plus de temps à tenter de les cerner et les comprendre. Ces derniers adapteront la tonalité de leurs réponses en fonction de leur caractère ou de la nature de vos précédentes relations.

On imagine comment cette technologie pourrait donner de la profondeur aux RPGs, ou même à des jeux comme GTA.

Ubisoft a d'ailleurs évoqué ses NEO NPC récemment, sans indiquer s'ils profiteraient de la technologie présentée par Nvidia, mais avec des ambitions qui sont très similaires.