Après un démarrage retardé par la correction d'un problème de dernière minute, les composants IA Blackwell de Nvidia commencent à équiper les datacenters IA des grandes entreprises tournées vers l'intelligence artificielle.

La présentation des résultats financiers de la firme a permis à ses dirigeants d'évoquer le sujet en affirmant que Nvidia est en train de livrer plus d'accélérateurs IA Blackwell sur le trimestre en cours que ce qu'ils envisageaient initialement et que, si la production tourne à plein rendement, les ventes sur les prochains trimestres seront limitées par la disponibilité de l'offre, c'est à dire le volume de production, et non par celle de la demande, extrêmement forte.

Nvidia produit autant qu'il peut et ça ne suffit pas

Certains très gros clients ont déjà reçu des lots d'accélérateurs IA Blackwell et 13 000 composants auraient déjà été livrés. Les dirigeants de Nvidia soulignent qu'il y a encore beaucoup de travail d'ingénierie pour optimiser et valider les configurations, ce qui explique peut-être la rumeur de surchauffe des serveurs embarquant un grand nombre des nouvelles puces Nvidia qui a émergé ces derniers jours.

Jensen Huang, patron de Nvidia, a voulu rassurer en affirmant que les livraisons vont s'accélérer au fil des trimestres et représenter des milliards de dollars de revenus trimestriels.

S'il dresse un tableau positif en affirmant que les accélérateurs Blackwell vont servir à créer de nouveaux modèles d'IA encore plus puissants dotés de 100 000 GPU Blackwell, la prévision de croissance de Nvidia sur les mois à venir est moins élevée que ce que pouvaient espérer les analystes.

Certes, les revenus à venir seront encore impressionnants mais le rythme de croissance semble ralentir, faisant écho aux doutes sur la capacité du marché à conserver des progressions faramineuses.

Les investisseurs en veulent toujours plus

Il faut bien que la fête se calme à un moment mais les investisseurs en voulaient sans doute plus. Ainsi, malgré les nouvelles positives concernant Blackwell, le cours en Bourse de Nvidia a reculé après l'annonce des résultats financiers trimestriels et surtout de prévisions modérées de croissance des revenus, dans la crainte d'un tassement plus général du marché de l'IA.

D'autres signes suggèrent que l'on arrive à un plateau dans la croissance des capacités des intelligences artificielles et qu'il ne suffit plus d'aligner les GPU par milliers pour améliorer les performances.

D'autres modèles de fonctionnement doivent être envisagés et c'est peut-être aussi pourquoi les dirigeants des entreprises IA font miroiter l'émergence d'une AGI, ou intelligence artificielle générale, à plus ou moins court terme.

En attendant, les composants IA de Nvidia devraient rester toujours aussi indispensables, malgré l'arrivée d'une concurrence qui n'empiètera guère sur les positions de la firme de Jensen Huang sont solides.