Présent tôt sur le segment des composants IA, le groupe Nvidia a profité d'une croissance extraordinaire qui a porté sa capitalisation boursière jusqu'à plus de 3000 milliards de dollars en un temps record.

Une grande partie de ce succès est dûe à la ventes des accélérateurs IA Nvidia A100 (architecture Ampere) et surtout Nvidia H100 (Hopper) qui ont fait l'objet d'une demande très forte avec l'essor des IA génératives.

Tous les yeux se tournent désormais vers les composants B100 / B200 exploitant la nouvelle architecture Blackwell et qui vont permettre une nouvelle progression significative des performances.

Les composants Blackwell, à peine disponibles, s'arrachent déjà

Des centaines de milliards de dollars sont investis dans de nouveaux datacenters IA pour entraîner et alimenter les intelligence artificielles de demain, en attendant l'hypothétique IA générale capable de surpasser l'esprit humain dans tous les domaines, et cela demande des dizaines de milliers d'accélérateurs IA par infrastructure.

Le CEO de Nvidia Jensen Huang se frotte déjà les mains en soulignant dans une interview à CNBC la demande déjà "folle" (insane) pour les puces Blackwell. "Tout le monde veut en avoir le plus possible et tout le monde les veut en premier", a-t-il indiqué.

A un tarif compris entre 30 000 et 40 000 dollars l'unité, Nvidia s'attend donc à une très forte génération de revenus à partir des composants Blackwell, après le léger décalage de la mise en production qui ne se fera que sur le dernier trimestre de l'année.

Nvidia aux avant-postes de la croissance de l'IA

De quoi rassurer alors que les critiques et les doutes se font plus nombreux quant à la poursuite de la croissance de l'IA et aux effets attendus et que des inquiétudes naissent face aux sommes démesurées engagées et à l'impact environnemental fort que les datacenters IA imposent, à rebours des efforts de décarbonation, d'utilisation plus raisonnable des ressources et de réduction de la consommation d'énergie recherchés jusqu'à présent.

Avec cette très forte demande, Nvidia a plus que doublé ses revenus sur son deuxième trimestre fiscal en atteignant 30 milliards de dollars et le groupe s'attend à atteindre 32,5 milliards de dollars durant le trimestre en cours, plusieurs milliards de dollars devant déjà provenir des premières ventes des accélérateurs Blackwell sur la fin d'année.