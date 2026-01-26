Le marché des cartes graphiques pourrait bien être à l'aube d'une nouvelle tempête tarifaire. Une information cruciale, révélée par l'overclocker Roman Hartung, alias der8auer, agite l'industrie : Nvidia aurait mis un terme à son "Programme OPP".

Cette décision stratégique, bien que non officielle, pourrait condamner l'existence même des cartes graphiques vendues à leur prix de vente conseillé (MSRP), un standard de plus en plus difficile à tenir pour les constructeurs.

Qu'est-ce que le "Programme OPP" de Nvidia ?

Le "Programme OPP", dont l'acronyme reste confidentiel mais pourrait signifier "Open Price Program", était un levier financier essentiel pour les partenaires de Nvidia. Il s'agissait concrètement d'un système de subventions, une sorte de "cashback" versé aux fabricants comme Asus, MSI ou Gigabyte. L'objectif était de compenser la flambée des coûts de production, notamment ceux de la mémoire vidéo et des puces, leur permettant ainsi de proposer certains modèles au fameux prix conseillé (MSRP) fixé par Nvidia lors des annonces officielles.

Ce mécanisme était crucial. Il permettait non seulement d'offrir un point d'entrée accessible pour les joueurs, mais aussi d'assurer une forte visibilité aux constructeurs lors des lancements. En effet, les médias spécialisés reçoivent généralement les cartes au MSRP pour une première vague de tests, créant un effet d'annonce majeur. Sans ce soutien, s'aligner sur ces prix planchers devenait une mission quasi impossible.

Pourquoi l'arrêt de ce programme va-t-il impacter les prix ?

La disparition de ce filet de sécurité financier change radicalement la donne. Sans les subventions, les partenaires n'ont plus d'autre choix que de répercuter l'intégralité de leurs coûts de fabrication sur le prix de vente final des cartes graphiques. En clair, le consommateur paiera la facture. Les modèles dits "basiques" ou "bon marché", qui servaient de référence, sont donc voués à disparaître progressivement des étalages.

Cette nouvelle stratégie semble déjà influencer les décisions de production de Nvidia. La marque privilégierait désormais la fabrication de modèles plus rentables, comme la RTX 5080, au détriment de références moins profitables telles que la GeForce RTX 5070 Ti, même si elles utilisent des composants similaires. La marge bénéficiaire devient le seul maître à bord.

À quelle augmentation de prix faut-il s'attendre concrètement ?

Les premières projections font froid dans le dos. Alors que certains modèles se négocient déjà à des prix élevés, les analystes anticipent que la RTX 5080 pourrait facilement franchir la barre des 1 400 à 1 500 euros dans les mois à venir. L'impact se fera sentir sur toute la gamme, y compris sur des cartes comme la future RTX 5070. Interrogé sur le sujet, Nvidia n'a pas commenté l'arrêt du programme, se contentant de rappeler la forte demande et les tensions sur l'approvisionnement en mémoire.

En supprimant ce soutien, Nvidia acte la fin des cartes graphiques au tarif de lancement. Pour le joueur, cela signifie un ticket d'entrée toujours plus élevé, transformant une passion en un véritable luxe. Entre la raréfaction des composants et cette nouvelle politique tarifaire, l'avenir du gaming sur PC s'annonce coûteux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix de toutes les cartes graphiques Nvidia va-t-il augmenter ?

Il est très probable que l'ensemble des gammes soit touché. La disparition des modèles au prix conseillé (MSRP) créera un effet de cascade, tirant les prix de toutes les cartes vers le haut, car les versions "premium" deviendront la norme.

Pourquoi Nvidia arrête-t-il ce programme de soutien ?

Officiellement, Nvidia n'a rien confirmé. Cependant, la forte demande, la pénurie de certains composants comme la mémoire vive et la volonté d'augmenter les marges bénéficiaires sur des produits très demandés sont les raisons les plus probables.

Existe-t-il encore des alternatives pour acheter une carte graphique à un prix raisonnable ?

Le marché de l'occasion pourrait devenir une option plus intéressante, bien que risquée. Il faudra également surveiller attentivement les offres de la concurrence, notamment celles d'AMD, pour voir si elles proposent un meilleur rapport performance/prix.