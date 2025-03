Parmi les nombreuses annonces de Nvidia sur le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier dernier, il y avait le Projet DIGITS, un mini-PC cachant un véritable supercalculateur IA pour quelques milliers de dollars seulement.

Il s'agissait alors d'un démonstrateur mais la firme annonçait déjà qu'il aurait une version commerciale lancée au mois de mai pour environ 3000 dollars. Le Projet DIGITS devient ainsi le mini-PC Nvidia DGX Spark à l'occasion de l'événement GTC 2025.

Superprocesseur GB10 et 1 PFLOPS pour l'inférence IA

On y retrouve la même configuration reposant sur un superprocesseur Grace Blackwell GB10 comptant 20 coeurs ARM (10 ARM Cortex X-925 et 10 ARM Cortex-A725) et une partie graphique Blackwell, associée à 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5x et à un bus mémoire 256-bit assurant une bande passant de 273 Go/s, le tout avec un lien d'interconnexion NVLink-C2C.

Le système, qui s'appuie sur un système d'exploitation DGX OS, supporte les connexions sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.3, et filaire avec l'Ethernet 10 GbE tout en pouvant gérer jusqu'à 4 To de stockage en SSD. Comme précédemment, la capacité de traitement IA attendue est de 1 petaflop/s IA en précision FP4 pour de l'inférence grâce à ses coeurs Tensor de 5ème génération.

On y trouvera 4 ports USB-C (USB4 à 40 Gbps) et un port HDMI 2.1a pour les connectiques. Le boîtier pèse 1,2 Kg et sa consommation d'énergie est annoncée à 170W.

Concevoir des modèles d'IA puissants en local avant leur diffusion

Cette capacité pourra être mise au service du développement expérimental de nouveaux modèles d'IA et particulièrement d'intelligences artificielles capables de raisonner, avec la possibilité de les paramétrer finement et de les tester sur ce mini-PC avant de les transférer et de les proposer en cloud.

En utilisant deux mini-PC Nvidia DGX Spark reliés avec un lien Nvidia ConnectX, il est possible d'exploiter des modèles d'IA allant jusqu'à 405 milliards de paramètres.

Le mini-PC DGX Spark est annoncé au tarif de 3999 dollars. Nvidia le propose à l'unité ou par deux avec le câble ConnectX pour les relier pour 8049 dollars. Les réservations sont ouvertes avant sa commercialisation plus tard dans l'année.