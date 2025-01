Le groupe Nvidia est tout feu tout flamme dans le domaine de l'intelligence artificielle et sa nouvelle architecture graphique Blackwell est déjà exploitée dans des accélérateurs IA et dans la nouvelle gamme de cartes graphiques gaming GeForce RTX 50.

Il s'intéresse également aux plateformes ARM et dispose d'un processeur Nvidia qui, couplée à ses GPU, peut constituer une solution de calcul puissante pour divers besoins.

Sa dernière idée est le Projet DIGITS, à savoir utiliser la plateforme Grace Blackwell offrant la puissance d'un supercalculateur IA dans le format d'un mini-PC. Il utilise la superpuce GB10 (Grace Blackwell) capable de fournir une puissance de traitement IA de 1 petaflop en précision FP4.

Une collaboration Nvidia / ARM / MediaTek

La communication rapide entre le CPU de 20 coeurs ARM (10 ARM Cortex X-925 et 10 ARM Cortex-A725) et les GPU Blackwell passe par un lien NVLink-C2C, avec 128 Go de mémoire unifiée et jusqu'à 4 Go de stockage NVMe.

Le design du SoC GB10 a été conçu en collaboration avec le concepteur de puces MediaTek, concrétisant les rumeurs d'alliance avec Nvidia autour de solutions ARM et préparant sans doute d'autres initiatives.

Le Projet DIGITS est tourné vers la recherche expérimentale et les projets IA en rendant cette grosse capacité de traitement plus accessible.

Nvidia indique que son SoC GB10 peut gérer des modèles d'IA LLM (Large Language Model) de 200 milliards de paramètres ou même de 405 milliards de paramètres avec deux systèmes en réseau Nvidia ConnectX.

C'est plus que suffisant pour faire fonctionner ChatGPT en local ou des modèles d'IA encore plus complexes.

Un système puissant et abordable

Le Projet DIGITS peut ainsi aider au prototypage et au réglage fin des IA en local avant des déploiements en cloud et en datacenters. Tout un écosystème d'environnements et de services est déjà proposé par Nvida à destination des développeurs pour créer des agents IA efficaces.

Le Projet DIGITS n'est pas qu'un concept et sera disponible à partir du mois de mai 2025 avec des tarifs démarrant à 3000 dollars, un prix qui pourrait intéresser des utilisateurs au-delà du domaine de la recherche ou de la data science, jusqu'aux passionnés de l'IA.