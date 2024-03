Dans les cartes graphiques gaming, Nvidia propose des GPU Geforce RTX 20, RTX 30 et RTX 40 et la firme conservait jusqu'à présent au catalogue la série GeForce GTX 16.

Elle constitue la dernière itération de cartes graphiques sans les composants hardware dédiés pour le ray tracing et l'intelligence artificielle nécessaire pour le support du DLSS mais en profitant tout de même de l'architecture Turing, comme les RTX 20, quand les GTX 10 antérieures exploitaient une architecture Pascal (et Maxwell, Kepler, Fermi et Tesla avant elle pour les GTX 900 à 200).

Fin d'existence pour les GTX 16...et les GTX tout court

Cette dernière série de cartes GeForce GTX arrive à son tour en fin de vie, selon le site Videocardz qui indique que la série GTX 16 n'est plus distribuée et n'existe plus que par les stocks restants.

Une fois écoulés, il n'y aura plus moyen d'en trouver, les cartes graphiques n'étant plus produites et la disparition des GTX 16 va signer aussi celle de la génération des cartes graphiques GeForce GTX, ne laissant plus à disposition que des cartes graphiques RTX.

Il faudra bien sûr un peu temps avant d'écouler les derniers stocks mais Nvidia se concentrera désormais exclusivement sur ses gammes RTX. C'est donc la fin pour les cartes graphiques GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1650 Super, GTX 1650 et GTX 1630 et selon les estimations, les derniers exemplaires seront absorbés par le marché d'ici un à trois mois.

Le support des drivers toujours assuré

L'ouverture de gamme pour Nvidia basculera donc sur les GPU de la série GeForce RTX 20. Toutefois, ce n'est pas la fin pour l'utilisation des cartes graphiques GTX 16 puisque les drivers sont toujours supportés et mis à jour, ce qui permet de poursuivre leur optimisation.

Même si c'est toute une époque qui prend fin avec les dernières cartes GTX produites, l'avenir s'annonce solide avec une série GeForce RTX 40 dominante grâce à l'architecture Ada Lovelace tandis que se prépare une gamme RTX 50 utilisant une architecture Blackwell qui devrait encore fortement améliorer les performances (et il pourrait même y avoir Rubin pour une série RTX 60 par la suite).