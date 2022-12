La gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia a débuté sa carrière avec les modèles GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 lancés respectivement en octobre et novembre dernier.

La série profite de l'architecture Ada Lovelace avec une gravure passée à 4 nm, permettant d'embarquer toujours plus de transistors (72 milliards pour le GPU AD102 de la RTX 4090) tout en réduisant la consommation d'énergie.

Une RTX 4060 Ti pour de l'Ada Lovelace plus abordable

Ces deux premières cartes Nvidia constituent le haut de gamme et la firme devrait prolonger sa série avec des modèles aux caractéristiques allégées. On commence à évoquer une carte Geforce RTX 4070 Ti avec GPU AD104 pour début janvier 2023 qui ne serait autre que la RTX 4080 avec 12 Go de mémoire GDDR6 présentée initialement en septembre avant d'être annulée.

Nvidia pourrait prolonger ensuite sa gamme avec un modèle GeForce RTX 4060 Ti qui descendrait encore en gamme. Le leaker @kopite7kimi donne une idée de ses caractéristiques en affirmant qu'elle proposera un GPU AD106-350 de 4352 coeurs CUDA associé à 8 Go de mémoire GDDR6 en 18 Gbps (les modèles supérieurs profiteront quant à eux de la GDDR6X).

RTX 4060 Ti has a very short reference board. The PG190 still uses CEM5 connector.

AD106-350-A1

4352FP32

8G 18Gbps GDDR6

32M L2

220W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 13, 2022

Avec le bus mémoire 128-bit attendu, la RTX 4060 Ti proposera une bande passante de 288 Go/s et devrait nécessiter une puissance plus raisonnable de 220W, très loin des 450W d'une RTX 4090.

8 Go de mémoire pour une carte graphique gaming, cela n'est pas énorme à l'heure où les jeux les plus gourmands nécessitent plus souvent 12 Go de VRAM, voire encore plus pour certains titres.

Ce n'est pas pour rien que Nvidia a annoncé des RTX 4080 avec 12 Go ou 16 Go de GDDR6X, après les critiques sur les 10 Go de mémoire GDDR6X "seulement" de la RTX 3080 en son temps.

Le connecteur d'alimentation va faire débat

Un élément, dans la description fournie par le leaker, interpelle. La carte graphique utiliserait un PCB court, référencé PG190, ce qui devrait faciliter son installation dans la plupart des PC, mais avec le fameux connecteur 12VHPWR mis en cause (ou plutôt l'adaptateur correspondant) dans des cas de surchauffe voire de début d'incendie sur des RTX 4090.

Capable de supporter jusqu'à 600W, son intérêt reste à démontrer pour alimenter la carte graphique en 220W mais il semble donc que Nvidia souhaite proposer ce connecteur d'alimentation sur l'ensemble de sa gamme de cartes graphiques RTX 40.

Du côté des performances, la RTX 4060 Ti devrait logiquement facilement supplanter la RTX 3060 Ti sous Turing, mais les données de la configuration doivent encore être confirmées, Nvidia n'ayant rien dit jusqu'à présent sur l'existence de cette carte graphique.