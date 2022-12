Le marché des cartes graphiques a beau être déprimé avec des prix en baisse et des stocks élevés, Nvidia a fait le choix de proposer sa nouvelle série de cartes graphiques GeForce RTX 40 avec architecture Ada Lovelace à des tarifs élevés.

S'ils restent raisonnables de l'autre côté de l'Atlantique, les prix en euros placent la nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia au-delà des 1500 € pour la RTX 4080 et des 2000 € pour la RTX 4090.

Au vu de la configuration moyenne des joueurs sur Steam et ailleurs, ces propositions pour pouvoir jouer jusqu'en 4K ou même en 8K (avec le matériel adapté) ont du mal à trouver preneur et même les scalpers ne s'y retrouvent pas.

Un démarrage compliqué

Dans ces conditions et à l'approche de la gamme Radeon RX 7000 du concurrent AMD, portée par la nouvelle architecture RDNA 3, Nvidia doit se résoudre à ajuster ses tarifs.

La firme a déjà commencé à réduire les prix en euros de ses cartes graphiques RTX 4090 et RTX 4080 pour les porter respectivement à 1859 € et 1399 € (pour les versions Founders Edition) alors que la Radeon RX 7900 XTX devrait pointer le bout de ses unités de calcul le 13 décembre prochain pour un tarif proche de la RTX 4080 (et des performances proches).

RTX 4080 12 Go à 899 dollars et 16 Go à 1199 dollars : la stratégie initiale

Cette réduction des tarifs devrait concerner aussi la future carte vidéo GeForce RTX 4070 Ti. Troisième modèle de la gamme attendu début janvier 2023, il s'agira en fait de la RTX 4080 12 Go rebadgée du fait de la grande différence dans ses caractéristiques avec la RTX 4080 officielle (avec 16 Go de mémoire GDDR6).

Retour au point de départ

Et si on évoquait pour elle un prix de 999 dollars, de nouvelles informations diffusées par le site Wccftech suggèrent qu'elle sera finalement lancée à 899 dollars...soit le tarif annoncé initialement quand elle portait encore la dénomination RTX 4080 12 Go.

Elle deviendrait alors la première carte graphique Ada Lovelace proposée à moins de 1000 dollars et sans doute l'une des propositions les plus attractive pour explorer les nouvelles technologies proposées par la nouvelle architecture graphique. Il reste à espérer que la conversion en euros ne sera pas trop douloureuse !

Et puisque Nvidia avait lâché un certain nombre d'informations lors de la présentation des RTX 4090 et RTX 4080 16 Go et 12 Go, on sait déjà que la RTX 4070 Ti offrira de performances au niveau d'une GeForce RTX 3090 Ti, qui constituait l'offre ultime de la gamme RTX 30, tout en profitant de composants plus récents et d'atouts comme l'upscaling DLSS 3.0.